Hyper Scape – Pas de Top 1 pour le battle royale d’Ubisoft

Pendant l’été 2020, alors que le genre battle royale connaissait un essor fulgurant depuis plusieurs mois, bon nombre de développeurs ont souhaité tenter leur chance dans l’arène comme Ubisoft avec Hyper Scape. Le titre a eu beaucoup de mal à se démarquer parmi le genre déjà saturé. Le succès n’est clairement pas au rendez-vous. Ubisoft vient d’annoncer la fermeture des serveurs à partir du 28 avril prochain. Le projet était pourtant intéressant et pouvait se distinguer de la concurrence par la verticalité de ses combats prenant place dans un environnement futuriste et urbain. Les joueurs pouvaient bénéficier de pouvoirs offensifs et défensifs les amenant à modifier leur stratégie en temps réel. L’intensité de la phase finale était également un atout pour venir dynamiser le rythme standard du genre tant saturé.

De plus, Hyper Scape avait profité d’un plan de relance en automne 2020 dans lequel Ubisoft souhaitait se concentrer sur l’expérience de jeu en le rendant le jeu plus accueillant pour les nouveaux joueurs avec des activités d’entrainement comme ce qu’Apex Legends peut proposer et qui sont très appréciés et même réclamés pour d’autres battle royale comme Warzone. Au niveau du gameplay, les objectifs étaient de rendre le jeu plus confortable à jouer et introduire de nouveaux systèmes permettant de diversifier l’expérience.

Malheureusement, la faute d’une mauvaise direction artistique, de nombreux problèmes de visée et peut-être même une saturation du genre du Battle royale, Hyper Scape n’aura pas réussi à séduire les fans sur la longueur face à une concurrence rude et un secteur composé des géants comme Fortnite, Apex Legends, Warzone et bien d’autres…

Mais alors, qu’est-ce qu’il fait qu’un battle royal réussisse à fidéliser les joueurs aussi longtemps ? Apex Legends s’apprête à fêter ses trois ans et malgré quelques aléas au lancement, le titre n’a pas à rougir face à Fortnite. En effet, à sa sortie, le jeu a apporté un vent de fraîcheur au genre avec des maps riches, des systèmes de jeu permettant de le rendre moins frustrant qu’un autre battle royal. De plus, le cross-play et le multi-plateforme contribue à renforcer la présence du jeu.

Aujourd’hui, il y a beaucoup de choix en termes de battle royal et, de nouveaux titres continuent de sortir comme récemment, en septembre dernier le titre Vampire: The Masquerade – Bloodhunt ou encore Spellbreak qui bénéficie tous les deux d’une direction artistique et d’un univers singuliers. Si on prend l’exemple de Vampire The Masquerade – Bloodhunt qui se base sur des affrontements de vampires dans les rues de Prague, ce n’est pas quelque chose que l’on a l’habitude d’expérimenter. Nous pouvons également évoquer le succès des lancements de Realm Royale et Ring of Elysium sortis tous les deux en 2018 pendant le battle royale-boom.

Mais voilà, le succès s’étale sur quelques semaines après le lancement, car la nouveauté attire, mais après les titres tombent dans l’oubli pour la plupart. Si on regarde les jeux les plus regardés sur Twitch, qui peut servir d’indicateur, on se rend compte que ce sont les mêmes qui reviennent. À titre de comparaison, Apex Legends comptabilise environ 80k de spectateurs, alors qu’à l’heure où cet article est rédigé, Hyper Scape n’en compte que 19… Plutôt parlant, non ?

Pour pouvoir réussir à s’ancrer dans le temps et à fidéliser le joueur, il faut l’attirer avec un concept innovateur, que ce soit grâce au story-telling, à des mécaniques de jeux innovantes ou encore une direction artistique marquée. Il faut pouvoir également assurer le suivi des mises à jour qui doivent être diversifiées afin pousser le joueur à ouvrir son jeu tous les jours. L’exemple qui nous semble parfait pour illustrer nos propos c’est Fortnite qui mise sur des collaborations avec des célébrités ou des personnages de jeux vidéo en tendance, comme dernièrement la collaboration avec Riot Games pour célébrer la sortie de la série Arcane.

Malgré cet arrêt, Ubisoft affirme avoir compris les erreurs du passé pour ne pas les reproduire, lorsque l’on sait que l’éditeur consacre 20% de ses investissements aux jeux gratuits, il n’est pas étonnant de le voir persévérer avec des nouveaux projets comme Tom Clancy’s XDefiant ou encore Ghost Recon Frontline qui a été accueilli très froidement repoussant la bêta à cause des réactions négatives. Parfois, s’arrêter, c’est bien aussi.