PAC-MAN 99 – Un autre curieux battle royale débarque sur Switch

Décidément, la sauce “battle-royale” n’en finit plus d’être associée à tout et à n’importe quoi. Ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit, le principe et son intérêt ne nous ont pas échappé après tout, retrouver son nom au sommet d’une liste d’ennemis vaincus, quoi de plus grisant ? Mais peut-être qu’une certaine lassitude commence à nous atteintre. Là n’est pas le sujet, si le genre a rencontré la gloire avec les FPS, s’il s’est ensuite fait puzzle avec Tetris 99 et platformer avec Mario, le prochain battle royale sera plus rond qu’un ballon et plus jaune qu’un citron avec PAC-MAN 99.

PAC-MAN 99 est, à l’instar de Super Mario Bros. 35 et plus de particulièrement Tetris 99, une version revisitée du classique incluant des éléments propres au genre phénomène. S’il convient toujours de ramasser des billes et d’échapper à Inky, Pinky, Blinky et Clyde, le titre se démarque de la formule originale puisqu’il vous revient d’adapter les méthodes du jeu original et de les appliquer à un schéma d’attaque.

Oui parce que c’est un battle yoyale et il ne faut pas se contenter de survivre, il faut aussi éliminer ses opposants. Pour y arriver, il vous suffit d’attaquer en éliminant des fantômes. Si les 4 cités précédemment sont bien inclus dans le lot, votre victoire dépend surtout de la manière dont vous employez les fantômes endormis, fantômes reposant dans un coin de l’écran. Lorsque vous les éveiller, ils s’attachent derrière les ennemis de la boule jaune. Dès que vous le souhaitez, mangez une Pac-gomme et transformez tout ce beau monde en buffet à volonté et, chez vos opposants, en pluie de fantômes.

Les esprits pouvant être envoyés et reçus agissent comme des obstacles. Plutôt que de vous éliminer au contact, ils vous ralentissent et vous rendent donc plus vulnérables aux assauts de vos ennemis colorés. À vous donc de faire preuve de finesse et de vous adapter en utilisant les nouvelles options offensives. Si comme dans Tetris 99 vous pouvez privilégier vos cibles lors de vos attaques, PAC-MAN 99 vous offre de choisir un power-up permanent parmi 4 dont 1 permettant de doubler la vitesse du personnage. Vous pouvez en changer à tout moment bien entendu et jongler s’avèrera probablement primordial.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à couvrir ce point : PAC-MAN 99 sera disponible gratuitement sur Nintendo Switch dans la nuit du 7 au 8 avril… si vous êtes abonnés à son service en ligne. Pour les autres (ou ceux prêts à ouvrir le porte-monnaie), une édition deluxe (en dématérialisé) sera proposée à 30€ environ et offrira des modes solo et un certain nombre de DLC cosmétiques (que vous pouvez également acheter séparément) aux couleurs des licences Namco les plus célèbres. Alors, c’est qui le prochain ? Galaga ?