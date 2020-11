Vampire: The Masquerade inquiète et cède à la mode du Battle Royale

Drôle de nouvelle pour les fans du Monde des Ténèbres. Si l’annonce d’un Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 avait soulevé un vent d’enthousiasme, on peut dire que la joie est plutôt retombée ces derniers mois… La faute à quelques reports, mais surtout à une valse des équipes créatives de plutôt mauvais augure.

C’est d’abord Chris Avelonne, fondateur d’Obsidian et scénariste important dans l’industrie, accusé de harcèlement sexuel au début de l’été dernier, qui a été écarté du projet. Puis, on a appris que Paradox Interactive, l’éditeur de Bloodlines 2, se séparait de Brian Mitsoda, pierre angulaire du projet, auteur du premier Bloodlines. Ce fut une très mauvaise nouvelle pour les joueurs puisque c’est essentiellement autour du nom de Mitsoda que s’était créé l’engouement dont nous parlions plus haut. D’autant qu’il semble avoir été viré plus qu’il n’est pas parti. Avec lui, Paradox s’est aussi séparé du directeur créatif, Ka’ai Cluney.

C’est ensuite Cara Ellison, qui occupait la position de narrative designer, qui a décidé de quitter le navire. Une véritable fuite des cerveaux.

En remplacement de Brian Mitsoda, Paradox Interactive a décidé de faire confiance à Samantha Wallschlaeger, ce qui n’a pas été pour rassurer la communauté. Il faut dire que parmi les faits d’armes de Wallschlaeger se trouve un certain Mass Effect Andromeda, plutôt controversé… De là à imaginer que Bloodlines 2 nous sera livré complètement cassé, il n’y a qu’un pas, que nous ne franchirons pas encore (mais on met nos bottes…).

Mais pas de panique (quoique…), en attendant de découvrir le destin de Bloodlines 2, Vampire: The Masquerade occupe l’actu en annonçant, parallèlement au jeu de rôle, un Battle Royale ! Le jeu est développé par des anciens d’Ubisoft, à grand renfort de crédits chinois apportés par le géant Tencent. Ni titre, ni information quant aux machines qui accueilleront la bête (Current-gen ? Next-gen ? PC ? Consoles ?), on se contentera d’une vague fenêtre de sortie : mi-2021.

Les esprits les plus cyniques murmurent déjà que Vampire: La Mascarade n’a peut-être jamais aussi bien porté son nom…