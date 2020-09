Le monde de Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest s’ouvre à nous

Tout droit sorti du monde des ténèbres, édité par Walkabout et développé par Different Tales (Wanderlust: Travel Stories) mais également épaulé par des anciens du premier opus de The Witcher, Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest nous montre un univers des plus sombres. Basé sur le jeu de plateau qui porte le même nom, l’univers du jeu devrait être une aventure narrative un peu à la manière d’un Sheltered ou encore d’un This War of Mine.

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest reprendra des éléments du jeu de plateau qui nous transporteront dans ce monde merveilleux des jeux de rôle ; quant à l’histoire, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment.

Tout ce que nous savons actuellement, c’est que le personnage que nous incarnerons s’appellera Maya. Celle-ci devra explorera la forêt de Bialowieza et trouver des secrets sur sa famille et ses origines. Bien sûr, un conflit fera rage et elle se retrouvera au milieu de cette cacophonie (sinon, ce n’est pas drôle). Elle sera aussi amenée à se transformer en loup-garou, faire des choix difficiles qui changeront l’histoire ou encore la nature de la jeune femme, et sera obligée de combattre afin de survivre. Trois ressources seront là pour vous guider : la volonté, la santé et la rage.

Malheureusement, peu d’informations supplémentaires sont disponibles pour l’heure, Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest devrait être disponible pour le quatrième trimestre de 2020 uniquement sur PC, sur les plateformes Steam et GOG. De plus, une démo est d’ores et déjà disponible sur les deux plateformes.