[MISE À JOUR DU 09/07/2020] Werewolf: The Apocalypse a désormais une date de sortie, annoncée à l’occasion d’un nouveau trailer incluant du gameplay que nous relayons ci-dessous. Le titre sortira donc le 4 février prochain. Pour les joueurs les moins familiarisés avec la licence, nous vous proposons de la découvrir dans cet article initialement publié le 22/10/2019.

Après Vampire: The Masquerade , voici Werewolf : The Apocalypse

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sera donc la seconde licence du Monde des Ténèbres de l’éditeur White Wolf à être adapté en jeu vidéo l’année prochaine, après Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 prévu pour le printemps prochain.

On le rappelle Werewolf: The Apocalypse est à l’origine le second jeu de rôles sur table situé dans Le Monde des Ténèbres, un univers partagé par d’autres jeux de rôles classiques de White Wolf. Le premier étant Vampire: The Masquerade, et le troisième Mage: The Ascension. Ce triptyque formait la trilogie originelle du Monde des Ténèbres, rapidement rejoint par Wraith: The Oblivion puis Changelin: The Dreaming, deux jeux un peu plus complexes dans leur storytelling et donc moins populaires. D’autres jeux furent par la suite greffés au Monde des Ténèbres, dont un titre autour de la Momie, et un autre où les rôlistes incarnaient des chasseurs de monstres, Hunters: The Reckoning, déjà adapté en jeu vidéo en 2002.

Si Vampire: The Masquerade est un jeu de rôles éminemment politique, où la ruse et la stratégie règnent en maîtres, tout comme la trahison, Werewolf: The Apocalypse est plus tourné vers l’action. Ses personnages doivent en effet contrôler la rage qui les anime, un rage qu’ils laissent parfois éclater au bénéfices de combats brutaux. Le jeu vidéo tiré de Werewolf conservera ce trait du titre, et sera donc un action-RPG. C’est à peu près tout ce qu’on sait du titre à ce jour, mais les premières images que nous partageons avec vous ci-dessous nous laissent à penser que les habitués du jeu de rôles sur table y retrouveront tous les ingrédients du titre : la tension permanente, un personnage sur le fil du rasoir, capable d’exploser à tout moment dans une formidable explosion d’énergie.

Le jeu s’inscrira bien dans son temps et on voit dans ce trailer et dans le titre du jeu que la destruction de la nature par l’homme en sera un thème important. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox one en 2020.