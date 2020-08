Test Hyper Scape – Ubisoft tente sa chance dans l’arène du battle royale

Depuis plusieurs années le genre dit battle royale est de plus en plus présent dans le paysage vidéoludique, à tel point que la plupart des studios, indépendants ou non, se lancent dans l’arène, parfois même en tant que mode à coté du jeu original. Cette année c’est au tour d’Ubisoft de faire son entrée dans ce marché avec Hyper Scape, mais réussiront-ils à se faire une place ?

(Test de Hyper Scape sur PlayStation 4 en modèle free-to-play)

Une touche d’originalité

La première chose qui permet vraiment à Hyper Scape de se démarquer, c’est son gameplay marqué par la verticalité. Le jeu nous permet d’escalader la plupart des structures grâce à un double saut et ainsi parcourir la map de toit en toit pour accéder aux bâtiments. Des propulseurs sont aussi placés au sol pour nous permettre de prendre de la hauteur très rapidement et atteindre les buildings ou les plateformes en lévitation.

Rester au sol n’est vraiment pas une bonne solution et nous rend vite vulnérable aux autres équipes dispersées un peu partout.

L’autre point important du gameplay, c’est le système d’amélioration d’armes et de hacks. Ces derniers sont des sortes de pouvoirs permettant de soigner ses coéquipiers, se déplacer rapidement et furtivement ou infliger des dégats aux ennemis et ainsi retourner très rapidement l’issue d’un fight. L’essentielle sera d’équilibré les hacks au sein de l’équipe pour éviter les doublons et améliorés plus vite ses capacités. Chaque joueurs peut porter jusqu’à 2 armes et 2 hacks sur eux et le systéme de fusion permettra leurs améliorations.

Pour ce faire, il suffit de trouver un autre exemplaires sur la cartes et au bout de 5 fusions effectués, l’arme ou la capacité sera améliorée à son maximum et offrira sa pleine puissance.

Pour remporter la victoire, il faudra vaincre tous les ennemis ou attendre plusieurs minutes l’apparition de la couronne sur le terrain. Une fois celle-ci en main, vous serez visible par l’ensemble des joueurs restants et le but sera de la garder 45 secondes sans mourir. On notera que ce compte à rebours se réinitialise à chaque porteur et oblige les équipes à s’affronter à la fin de la partie.

Pour espérer survivre et remporter la partie, il faudra être efficace et rapide en arrivant dans la ville futuriste de Néo Arcadia pour looter et améliorer ses armes. Le système de largage est lui aussi peu commun, puisque chaque quart de joueurs commencent dans un coin différent de la carte et la proximité des atterrissages entraineront des affrontements dès les premières secondes.

Ce système et la taille de la carte accélère l’actions et les parties ne sont en général jamais très longues.

Quand l’un des membres de l’équipe vient à succomber, la partie n’est pas fini pour lui et il lui est encore possible de parcourir la carte sous forme d’un écho. Il pourra se déplacer librement sans pouvoir se battre ou briser les portes mais continuera d’utiliser son ping pour prévenir de la position des ennemies et ainsi déjouer tout embuscades et mauvaises surprises.

Bien entendu, il est possible d’être réanimé, sans armes ni hacks, par ses coéquipiers à l’endroit où un ennemi est éliminé.

Des évènements auront lieu tout au long des parties, qui feront évoluer celles-ci et les rendront toutes différentes. En effet, un event peut vous permettre d’effectuer plusieurs sauts à la suite, un autre fait apparaitre des kit de soins sur la carte, etc. Et on retiendra une initiative importante pour attirer l’œil sur Hyper Scape : le Crowncast.

Cette extension Twitch, disponible sur PC pour le moment, permet aux viewers d’un stream de voter pour les évènements à venir dans la game, suivre les statistiques du streamer et avancer dans les rangs du Battle Pass. Quand on sait que les battle royale sont très suivis sur la plateforme de streaming, cet ajout devrait apporter une meilleur visibilité au jeu grâce à cette interaction entre le streamer et son chat.

Le système de réduction de la zone de jeu est pour le moins différentes des autres et n’est pas sans rappeler le film Battle Royale dans lequel les zones de l’île deviennent inaccessibles. Ici c’est presque le cas puisque des quartiers de Neo Arcadia commenceront à disparaître petit à petit laissant les retardataires subir des dégâts de plus en plus important au fil de la disparition de la carte.

Nouveauté ne rime pas avec perfection

Même s’il possède quelques originalités, certaines sont plutôt anecdotique, comme par exemple le hub où l’on peut se déplacer mais qui reste ni plus ni moins qu’un menu, qui prend parfois plus de temps pour accéder à une section qu’un simple écran fixe.

Pour le moment, il n’existe que 2 modes de jeu : ruée vers la couronne en escouade ou en solo. Le jeu est assez redondants et on attend avec impatience d’autres modes pour varier les plaisirs. Plusieurs portails dans le hub sont verrouillés et nous indique que d’autres modes pourraient faire leur apparition à l’avenir (on notera l’ajout du mode temporaire Guerre de faction, apportant un peu de diversité).

La taille ne la carte n’est pas incroyable et ne change pas vraiment des autres BR et à part quelques lieux importants (notés en jaune sur la map), dans lesquels on aura plus de chance de trouver des armes et hacks améliorés, les rues de Neo Arcadia sont assez identiques et il est vite possible de s’y perdre, surtout après avoir fui un combat dans l’urgence.

On notera aussi la présence d’un battle pass qui pose problème. En effet, comme beaucoup d’autres battle royale free-to-play, en avançant dans les rangs de la saison, des récompense sont disponibles gratuitement mais il est aussi possible d’acheter une option permettant de déverrouiller des éléments de personnalisation supplémentaires. Ici, n’espérez pas débloquer beaucoup de récompenses puisque même dans l’onglet “gratuit”, certains éléments sont verrouillés et nécessite l’achat d’un pass de combat.

Il n’est pas rare d’avoir droit à des bugs sonores au cours de la partie, nous empêchant de profiter de la musique électronique qui facilite notre immersion dans ce monde futuriste. Et ne plus entendre les bruits de pas des ennemis ou des armes est extrêmement frustrant et peut vite ruiner une partie.

Hyper Scape est donc un bon battle royale qui sais vivre avec son époque et nous apporte quelques nouvelles mécaniques plutôt intéressantes. Avec ses combats très dynamiques et les nombreuses combinaisons de hacks et la diversité des armes, il sera facile de trouver son propre style de jeu. De plus ses graphismes, sa musique et son univers devront ravir les fan de SF.

Cependant, les quelques bugs à corriger et les modes de jeu à ajouter sont primordiaux pour assurer la pérennité du jeu. De plus, les faux paliers gratuits du battle pass sont très frustrants et ne récompensent que les personnes voulant dépenser de l’argent dans le jeu et pénalisant les amateurs de personnalisation.

Ubisoft possède donc toute les cartes en main pour s’imposer parmi les autres battle royale pour ce qui est du gameplay et du jeu en lui même. Une bonne écoute de la communauté, une bonne communication et l’ajout d’autres nouveautés seront néanmoins nécessaires pour leur assurer une place qui pourrait durer dans le temps.