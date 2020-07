Hyper Scape – Lancement programmé sur consoles

Après nous avoir tous rendus un peu jaloux des bêtas étendues sur PC, Hyper Scape sera lancé sur consoles dans moins de deux semaines. Le 11 août 2020 est le jour à surveiller, car le battle royale futuriste débarque sur PlayStation 4 et Xbox One gratuitement, lançant ainsi le récit du jeu et un Battle Pass.

“Alors que le jeu est déjà accessible sur PC depuis notre première phase de test, la saison 1 est pour nous le véritable lancement d’Hyper Scape. Nous avons mis à profit nos périodes de test pour développer et publier des mises à jour fréquentes, notamment sur l’équilibre global. Avec ces mises à jour, nous sommes maintenant prêts à accueillir les joueurs sur consoles, avec beaucoup de nouveaux contenus à apprécier.” Graeme Jennings – Producteur senior du jeu.

Hélas, nous n’avons pas encore eu la chance de tester Hyper Scape avant son lancement sur PlayStation 4 ou Xbox One, mais on sait que la saison 1 apportera avec elle une nouvelle arme nommée Dragonfly et un autre hack appelé Magnet qui vous permettra de piéger d’autres joueurs. Si vous souhaitez suivre l’histoire du jeu, vous devrez collecter un fragment de mémoire quelque part sur la carte chaque semaine, ainsi que lire des bandes dessinées intégrées au jeu.

Le lancement sera complété par le Battle Pass, qui propose à la fois des récompenses gratuites et premium. Cela vous en coûtera 950 Bitcrowns, la monnaie in-game qui peut être gagnée en jouant au jeu ou en l’achetant au comptant avec de bons vieux euros. Alors, un battle royale de plus ? Avez-vous hâte d’essayer Hyper Scape sur consoles ?