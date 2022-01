Apex Legends – Le studio Respawn perd son directeur créatif

Ces dernières semaines ont été rudes pour les studios de développement de jeux vidéo qui regardent, impuissants, leurs plus grands talents quitter le navire. Que ce soit à cause de scandales à répétition pour l’exode d’Ubisoft, ou simplement de nouvelles opportunités professionnelles comme pour Aaron Linde, concepteur narratif de Halo Infinite qui a rejoint les rangs de Riot Games, ces départs peuvent avoir des conséquences sur les projets encore en développement, même si dans des communiqués on nous annonce le contraire. Cela semble être le cas de Respawn dont le directeur créatif d’un projet en cours de création, Mohammad Alavi a décidé de mettre fin à plus de onze ans de collaborations.

Nous ne doutons pas que Mohammad Alavi n’aura aucun mal à rebondir. En effet, il possède une certaine expérience dans le domaine, il a notamment travaillé sur les Call of Duty: Modern Warfare dont l’excellent Call of Duty: Modern Warfare 2 en plus des Titanfall et Apex Legend.

Onze ans de collaborations pour un studio, ce n’est pas rien et pourtant, selon Eurogamer, le studio ne serait pas vraiment impacté puisqu’il aurait anticipé ce départ et continuerait de travailler sur son nouveau projet de jeu solo, un FPS qui se concentrerait sur la mobilité et qui ambitionnerait d’être un triple A. Avant que certains esprits s’échauffent, ce projet n’est pas une suite de Titanfall.

D’ailleurs, pour pouvoir développer ce projet mystérieux, en plus des mises à jours régulières d’Apex Legends et le développement de la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order qui occupent déjà bien assez Respawn, le studio avait lancé une campagne de recrutement en juillet 2021 justement mené par Mohammad Alavi pour attirer de nouveaux développeurs.

Ce projet devrait arriver à terme pour 2024 ou 2025 puisque d’après Grubb, Respawn serait encore en train de faire des prototypes de certains concepts, ce qui devrait durer jusqu’à l’année prochaine si entre temps bien sûr, le studio n’est pas touché par d’autres départs ou plus généralement, par la crise sanitaire.