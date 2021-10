Apex Legends – Ash fera son grand retour sans la saison 11

Alors que l’évènement d’Halloween « Monstres Intérieurs » suit son cours sur Apex Legends, EA et Respawn Entertainment viennent d’annoncer la date de sortie de la saison 11. En effet c’est au travers d’un nouveau trailer que nous avons pu découvrir la nouvelle légende qui rejoindra le titre, un visage familier pour celles et ceux qui auraient joué à Titanfall 2 puisqu’il s’agit du docteur Ashleigh Reid.

Déjà présente dans Apex Legends sous les traits de la superviseur des Arènes, le mode de jeu introduit lors de la saison 9 dans lequel les joueurs s’affrontent par équipes durant plusieurs manches, elle deviendra un personnage jouable lors de la prochaine saison. Ainsi Ash vient enrichir le lore du battle royale de Respawn Entertainment et continue de lier les précédents titres du studio.

Autrefois Ash était l’apprentie du docteur Mary Somers, plus connu sous le nom Horizon dans Apex Legends, après avoir été poignardée, sa conscience fut transférée dans un corps cybernétique. Depuis elle lutte sans cesse avec ses anciens souvenirs et sa nouvelle enveloppe, laissant paraître que le docteur Ashleigh Reid n’a pas totalement disparue. Ce nouveau trailer est très réussi et apporte encore plus de profondeurs aux personnages, un point très positifs pour un Battle Royale.

En effet nous n’avons pas l’habitude de voir un lore si étendu dans des licences du genre et il nous tarde d’en apprendre plus sur l’avenir de cette nouvelle légende. Malheureusement ce trailer ne nous dévoile pas encore les capacités d’Ash : il faudra patienter encore quelques jours en attendant la présentation de la saison 11.

Ce prochain trailer sera visible dès le 21 octobre 2021 en attendant la sortie de la saison 11 d’Apex Legends le 2 novembre 2021. Étant un ancien personnage de Titanfall 2, le personnage pourrait peut être amener quelques éléments de son mécha de l’ancien titre, à l’image de Valkyrie la fille de Viper, un autre mercenaire de Brisk. De par ses affinités avec Horizon, elle pourrait également disposer de ses capacités de champs gravitationnels. Patientons encore quelques jours pour le découvrir !