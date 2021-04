Apex Legends – La saison 9 arrive avec son héritage

Nous y sommes. Les premières informations concernant la nouvelle saison d’Apex Legends sont tombées. Une chose est sûre, cette saison 9 apportera des changements majeurs pour le battle royale de Respawn. Après nous avoir proposé de nombreux modes de jeux inédits durant l’événement “Jeux de guerre”, qui prendra fin le 3 mai prochain, le studio semble vouloir se démarquer des autres titres du genre en proposant d’importantes modifications sur les mécaniques de gameplay.

Tout d’abord, la saison 9 d’Apex Legends marquera l’arrivée d’une nouvelle légende nommée Valkyrie, liée à l’univers de Titanfall puisqu’elle se trouve être la fille de Viper, le boss du septième chapitre de Titanfall 2. Ainsi, la saison 9 Legacy prend tout son sens et continue d’étendre le lore de cet univers créé par Respawn depuis 2014. Équipée d’un jetpack recyclé à partir du Titan utilisé par son père, il sera possible de l’utiliser à tout moment de la partie afin de scanner les ennemis à proximité et prendre l’avantage sur les combats verticaux.

Le fonctionnement de ce jetpack devrait être semblable à celui de Pharah dans Overwatch et ne représente pas un atout pour la discrétion à cause du bruit généré. Sa compétence tactique permettra de lancer une salve de mini-missiles infligeant des dégâts sur une zone étendue et désorientant vos ennemis. Pour ce qui est de sa compétence ultime, le Plongeon dans le ciel sera similaire aux ballons présents sur la carte, vous propulsant vous et vos alliés dans les airs.

La nouvelle arme disponible mettra à l’épreuve vos talents d’assassins puisqu’il s’agira de l’arc Bocek, possédant un mode de tir similaire au fusil à pompe et un autre mode pour les tirs à longue distance. Toutefois, le faible nombre de munitions et la faible cadence de tir demanderont un certain temps d’adaptation avant de devenir un véritable tireur d’élite redouté.

Le nouveau mode Arène, un mode de jeu permanent, sera le principale ajout de cette neuvième saison et représente un véritable changement dans les mécaniques de gameplay d’Apex Legends. En effet, ce mode de jeu en 3 contre 3 ressemble beaucoup à des titres comme Counter-Strike et Valorant, avec des affrontements découpés par manches et le passage par le magasin au début de chacune d’entre elles, dans des cartes inédites. Ainsi, le mode se démarquera des autres titres de par son faible nombre de rounds empêchant les stratégies basées sur l’économie durant plusieurs manches.

La réanimation de vos amis tombés au combat ne sera pas disponible durant le round en cours et il faudra cumuler au minimum trois victoires avec un écart de deux points avec l’équipe adverse pour remporter la partie. Si toutefois le score atteint 4-4, la neuvième manche se déroulera en mode “mort subite” et assurera la victoire à l’une des deux équipes. De plus, les armes ne seront pas conservées entre les manches, assurant un meilleur équilibre entre tous les joueurs.

Afin de concurrencer les autres titres du genre, Respawn Entertainment prend la décision d’apporter de nouveaux modes pour modifier le gameplay d’Apex Legends, mais surtout nous offrir un jeu en constante évolution. Depuis l’arrivée du jeu sur Switch et l’officialisation des versions mobiles, le battle royale renforce sa communauté en attirant de nouveaux joueurs venus de tous les horizons.

La saison 9 Legacy d’Apex Legends sera disponible dès le 4 mai 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le nouveau Battle Pass vous permettra de débloquer de nouveaux skins pour vos légendes comme à chaque saison. On vous laisse découvrir toutes ces nouveautés au travers du trailer publié.