Apex Legends sur Switch apparemment daté au Japon ?

Tiens donc, en voilà une drôle d’histoire ! Hier, nous vous parlions justement d’EA avec la possible arrivée de Plants vs. Zombies : La Bataille pour Neighborville sur Nintendo Switch pour bientôt et voilà que maintenant, des rumeurs concernant un autre jeu en ligne et multijoueur du studio, lui aussi attendu sur la console hybride, apparaissent et font état d’une arrivée imminente, nous parlons bien sûr d’Apex Legends. Alors, coïncidence ?

Franchement, c’est possible, oui. La nouvelle que nous vous partageons provient cette fois du pays du Soleil-Levant. Des fans auraient rapporté avoir découvert que la version Switch du jeu sortirait en parallèle de celle de la huitième saison, saison démarrant d’ailleurs le 2 février prochain.

La preuve ? Elle a été découverte dans la description du dernier trailer, directement sur la chaîne YouTube du jeu comme vous pouvez le voir dans le tweet présent plus bas. Cependant, elle a depuis été effacée par les responsables et, bien entendu, la compagnie n’a, pour le moment, même pas cherché à justifier l’apparition du message (ni sa disparition d’ailleurs). Ainsi, est-ce un accident ou une erreur ? Le mystère reste complet…

BREAKING: The Japanese version on YouTube states Apex Legends is coming to Switch on February 2.

"And on February 2nd, it will be possible to play on Switch at the same time as the start of Season 8!" pic.twitter.com/63TpUn27Mx

— Apex Legends News (@TitanfallBlog) January 18, 2021