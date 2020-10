Apex Legends débarque sur Steam mais pas encore sur Switch

Apex Legends n’a pas fini de faire parler de lui ces derniers temps. Après l’arrivée de la bêta du mode cross-play et la sortie de l’Édition Champion, Respawn Entertainment nous apporte plus d’informations sur la sortie du jeu sur Steam, le début de la saison 7 ainsi que son portage sur Switch. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons pas que des bonnes nouvelles.

Pour commencer, Apex Legends arrivera sur Steam en même temps que le lancement de la nouvelle saison qui aura lieu le 4 novembre prochain, juste après l’évènement spécial Halloween actuellement en cours. Jusqu’ici, le battle royal était disponible uniquement sur Origin pour sa version PC, cependant avec l’envie du studio d’attirer plus de joueurs, il était inévitable de le retrouver sur Steam.

De plus, les personnes souhaitant passer d’une plateforme à l’autre auront l’occasion de le faire puisque la progression de leur compte sera conservée et il ne sera pas nécessaire de recommencer de zéro, une bonne nouvelle pour celles et ceux qui auraient mis la main au portefeuille et qui pourront conserver leurs précieux skins et autres objets de personnalisation.

Et pour les profanes du battle royal, vous aurez l’occasion de plonger directement dans l’arène avec le début de la saison 7 et l’arrivée d’une nouvelle légende. Pour le moment, nous ne disposons pas de plus amples informations concernant celle-ci : qui sera la nouvelle légende ? quelles seront les modifications apportées sur la map ? Que comportera le Pass de combat ? Toutes ces questions devraient trouver leurs réponses très prochainement.

Beaucoup de théories ont émergé sur la toile et plusieurs tendent à supposer que ce serait Horizon, que nous pouvons pu apercevoir dans le mode Champ de tir. Tout cela ne reste que pures spéculations et il faudra attendre patiemment les nouvelles informations officielles. On rappelle aussi que l’Édition Champion sera disponible le 4 novembre et qu’elle inclura toutes les légendes déjà disponibles et la nouvelle venue encore inconnue.

“Concernant la Nintendo Switch, nous travaillons toujours d’arrache-pied sur le portage. Cependant, pour rendre justice au jeu et en faire l’expérience que les joueuses et joueurs méritent, notre équipe a besoin de plus de temps. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette année a été riche en défis inattendus, et nous ne voulons pas précipiter les choses.” – Chad Grenier, directeur du développement sur Apex Legends.

Pour ce qui est de la version Switch, les nouvelles sont mauvaises puisqu’il faudra attendre l’année prochaine. Et là encore, le studio ne donne pas plus d’informations concernant la date de sortie et n’évoque pas si les joueurs sur la console de Nintendo pourront rejoindre cette nouvelle saison sans être trop pénalisés par rapport au Pass de combat.

Apex Legends devra donc attendre lui aussi pour attirer d’éventuels nouveaux joueurs sur Switch, de plus depuis l’arrivée du cross-play les personnes possédant déjà d’autres machines n’auront peut-être pas envie d’attendre ce portage pour accéder au jeu. en ce qui nous concerne, on reste à l’affut de toutes les nouvelles informations sur le contenu de la saison 7.