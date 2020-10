Apex Legends souhaite attirer plus de joueurs avec son Édition Champion

Après l’arrivée du cross-play et la fin de la saison 6 d’ici quelques semaines, Electronic Arts et Respawn Entertainment nous annoncent la sortie d’une Édition Champion pour la saison 7 d’Apex Legends, de quoi se préparer au mieux pour les combats à venir.

Cette nouvelle édition semble destinée avant tout aux nouveaux joueurs ou à ceux n’ayant pas beaucoup joué depuis sa sortie, puisque celle-ci vous permettra de débloquer toutes les légendes payantes disponibles au fil des saisons. Ainsi, il vous sera possible de choisir parmi pas moins de neuf légendes, en plus des six premières disponibles gratuitement.

Donc un total de quatorze légendes sera mises à votre disposition et comme à chaque nouvelle saison, une nouvelle fera son entrée dans la Frontière. Celle-ci sera également disponible suite à l’achat de cette édition et dès le commencement de la saison 7. De plus, plusieurs skins et un charme d’arme légendaire sont présents dans l’Édition Champion, d’une valeur de 100€ selon le studio.

Pour résumer, les joueuses et les joueurs qui souhaiteraient se procurer cette édition auront accès à tout ce contenu :

9 Légendes débloquées : Caustic, Mirage, Octane, Wattson, Crypto, Revenant, Loba, Rampart et la Légende de la saison 7

Skin “Reine épanouie” pour Wraith

Skin “Faux chevalier” pour Revenant

Skin “Esprit sain” pour Crypto

Skin “Malédiction des Éveillés” pour le fusil triple

Skin “Lanciers tueurs” pour le Flatline

Skin “Mythe écorné” pour le Sentinel

Charme d’arme “Empereur Nessy XIV”

1 000 pièces Apex

On ressent bien l’envie des studios d’attirer un maximum de nouveaux joueurs sur leur battle royal grâce à toutes ces mise à jours et fonctionnalités qui tombent au compte-gouttes saison par saison. De plus, on rappelle que le jeu devrait bientôt être disponible sur Steam ainsi que sur Nintendo Switch, l’occasion d’étendre encore plus son éventail de combattants.

L’Édition Champion pour Apex Legends sera ainsi disponible dès le début de la saison 7 au prix de 39,99 € sur PS4, Xbox One et PC via Origin. Des cartes de téléchargement devraient être disponibles également chez les différents revendeurs de France au même prix. Il faudra être encore un peu patient puisque aucune date de sortie n’est communiquée pour le moment, il faudra donc attendre la fin de la saison 6 encore en cours.