Apex Legends – Le cross-play enfin disponible en bêta

Ce n’est plus un secret pour personne, nous faisons régulièrement face à des confrontations entre les différentes plateformes vidéoludiques. Et c’est normal, on a tous une préférence et une plateforme de prédilection. On a tous connu cette situation dans laquelle jouer avec ses amis devient impossible avec l’absence du cross-play. Ainsi, les joueurs d’Apex Legends devraient se réjouir de son arrivée dès la semaine prochaine à travers une version bêta.

EA et Respawn Entertainment l’ont annoncé et nous donnent plus d’informations sur cette update. Désormais, les joueurs PlayStation 4, Xbox One et PC pourront jouer ensemble pour la première fois dans le célèbre battle royale. L’occasion pour le studio de nous parler un peu plus du matchmaking modifié pour l’occasion. En effet, les joueurs consoles resteront entre eux afin de ne pas se retrouver désavantagés face aux joueurs sur clavier et souris.

Toutefois, si dans votre groupe il y a un ou plusieurs joueurs PC, le matchmaking autorisera la présence d’autres joueurs sur cette plateforme. Pour communiquer avec vos coéquipiers, il sera possible d’utiliser le chat vocal in-game, et on sait à quel point la communication est importante pour espérer viser le top 1. Pas d’inquiétude, si vous ne souhaitez pas profiter du cross-play, il vous sera possible de le désactiver à tout moment.

De plus, cette nouvelle mise à jour sera accompagnée d’un nouveau mode de jeu temporaire et de nouveaux éléments de personnalisation. En effet, le mode Point d’ignition sera disponible jusqu’au 20 octobre avec l’événement Marché secondaire. Ce nouveau mode est particulier, car vous n’aurez aucun kit de soin durant la partie, les seuls moyens de se soigner et de régénérer son armure seront ces points d’ignition.

Ces derniers sont de vastes zones de heal entourant les villes de la map, ce qui devrait forcer les équipes à se diriger vers ces zones et ainsi modifier leurs déplacements habituels, une occasion de changer la méta du jeu et de se confronter assez rapidement à plusieurs équipes.

De plus, les parties se finiront systématiquement sur ces points, de quoi rendre les affrontements finaux beaucoup plus épiques. L’événement temporaire sera aussi l’occasion de débloquer de nouveaux cosmétiques, comme le set Héritage de Caustic, et encore bien d’autres objets.

“Pendant la bêta du cross-play, les joueurs auront accès à la totalité de la fonctionnalité pendant que nous collecterons des données, procéderons à des tests à l’échelle et, surtout, étudierons vos retours à vous, les fans.”

– Chad Grenier, Directeur du développement.

En effet, cette bêta permettra au studio de collecter des informations ainsi que les avis des joueurs pour améliorer au mieux l’expérience de jeu. On peut d’ailleurs lire sur le site officiel que toutes ces nouveautés pourraient être modifiées assez rapidement si les retours sont trop négatifs. Seul bémol, les parties jouées en cross-play ne compteront pas dans notre progression puisqu’il s’agit encore une fois d’une simple bêta.

Cependant, le studio nous informe qu’il pourrait être intégré plus tard lors de la sortie du jeu sur Steam. La bêta du cross-play sur Apex Legends sera disponible dès le 6 octobre sur PS4, Xbox One et PC via la plateforme Origin. On rappelle que cette fonctionnalité n’est pas nouvelle et que beaucoup de jeux sont déjà disponibles en multi-plateforme.

En effet, Rocket League intègre depuis longtemps cette fonctionnalité, même le nouveau BR Spellbreak met à disposition le cross-play afin de réunir un maximum de joueurs de différents horizons sur les parties. Même Cold War, le prochain opus de la licence Call of Duty: Black Ops disposera du multi-plateforme.

On souhaite donc beaucoup de bons retours pour cette bêta sur Apex Legends afin qu’ils puissent l’ajouter officiellement. De plus, si vous souhaitez de plus amples informations ainsi que les différentes méthodes pour désactiver cette fonctionnalité, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du jeu et ainsi y découvrir également les nouveaux objets à débloquer.