On y est ! Nous avons enfin réunis toutes les infos sur Call of Duty: Black Ops Cold War, rien que pour vous. Nouveautés, histoires, graphismes et tutti quanti vous serons révélés au travers de ces prochaines lignes. Chaussez vos bottes de soldats, on est parti !

Les Graphismes

Alors, qu’on se le dise, Call of Duty: Black Ops Cold War compte bien vous fracturez la rétine à longueur de game. En effet le titre d’Activision souhaite mettre à profit le bon technologique proposé par les consoles de next-gen afin de vous offrir du spectacle, du vrai.

D’ailleurs Dan Bunting, l’un des patrons de Treyarch a divulgué plus de détails sur la composition technique de la production. Il a tout d’abord précisé que la technologie mise au point pour le jeu partage une certaine similarité avec la structure graphique du Modern Warfare d’Infinity Ward, à ceci près que le point de départ de l’architecture technique du titre est basée sur le 3ème Black Ops. Ce qui est donc à retenir, c’est qu’ils ont pris le meilleur des deux mondes (graphiques, on entend) afin de créer l’expérience visuelle ultime.

Alberto Noti, directeur de l’éclairage chez Raven Software, a ajouté qu’ils cherchent à obtenir un résultat photoréaliste, en rendant le jeu visuellement époustouflant et en dépassant les standards atteints jusqu’à présent par la franchise. L’objectif, les points forts de la création, est de représenter de manière fiable l’époque des années 80, à grand renfort de 4K et de HDR. Ainsi le studio assure au chalan l’aventure la plus réaliste de la saga des Black Ops jamais réalisée.

L’histoire

Si le scénario n’est pas spécialement le point sur lequel on attend le plus un Call Of, certains épisodes ont réussi à nous surprendre. C’est donc avec une once d’espoir que l’on attend le traitement réservé à cette époque si particulière qu’est celle de la Guerre Froide. Un optimisme récompensé d’ailleurs par certains aspects intéressant du jeu que nous avons découverts hier.

Ainsi, tout d’abord, il a été annoncé que le jeu aura plusieurs fins. De décisions pertinentes spécifiques à des lignes de dialogue particulières, le joueur aura le pouvoir de modeler les événements selon sa volonté, en comptant même sur la possibilité d’appréhender certaines missions de différentes manières : furtivité, tir à distance, etc… De plus, le titre aura des missions secondaires, qui seront débloquées au fur et à mesure que vous avancerez dans l’intrigue principale.

De plus, pour la première fois dans l’histoire de Call of Duty, vous pourrez créer votre propre protagoniste. On vous offrira le pouvoir de modifier son sexe, son nom, son identité, ses antécédents et d’autres éléments. Ces derniers, selon Raven Software, n’auront qu’une influence esthétique, ne modifiant en rien l’expérience du mode Campagne.

Les services

Un Call Of, c’est toujours la promesse de beaux moments en ligne (sauf lorsqu’on est un joueur console devant un joueur PC). Et l’épisode Cold War ne devrait pas faillir ici, car il proposera comme ses aînés la fonctionnalité Cross-play qui permettra de mettre des cartouches dans les têtes de vos amis qui n’auront pas choisi la même console que vous.

On retrouvera aussi le classique Battle Pass, qui pour la modique somme de la fortune de vos parents vous permettra de profiter de nombreux avantages in game. De nouvelles cartes et modes multi-joueurs verront aussi la sortie plus tard, accompagnés du célèbre mode Zombie, aimé par tant d’entre nous. A savoir que toutes précommandes vous permettra de recevoir gratuitement le 1er Battle Pass.

Les dates importantes