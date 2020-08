Le transfert de Paul Pogba au Verdanks FC, c’est fait !

Activion vient de réussir en 1 an ce que Florentino Perez et le Real Madrid rêvent de faire depuis des années : réaliser le transfert de Paul Pogba. Le Champion du Monde 2018 avec l’équipe de France vient en effet de signer un contrat l’associant avec le club fictif de Verdanks FC présent dans Call of Duty: Warzone. Bien entendu, la manoeuvre, si elle fait sourire a surtout été mise en place pour promouvoir l’accès au stade arrivé avec la dernière (copieuse) mise à jour du jeu.

Via un message (à prendre au second degré pour les footeux) que le joueur a publié sur son compte Twitter, le jeune homme de 27 ans a annoncé son intention de collaborer avec un nouveau club d’Europe de l’Est, qui vient tout juste d’ouvrir les portes de son stade, mais qui compte déjà 75 millions de fans dans le monde.

Time to start my next chapter with #VerdanskFC. This team is going to be 🔥!!!

#LetsGo #Mayhem #NewTeam #FutureChampions #Warzone #CODPartner #WhosIn #NextChapter pic.twitter.com/Jem3L87kOe

— Paul Pogba (@paulpogba) August 12, 2020