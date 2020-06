Call of Duty – Un message pour soutenir le mouvement Black Lives Matter

L’écran de chargement de Call of Duty Modern Warfare et Warzone a été remplacé par un message pour soutenir l’initiative Black Lives Matter.

Infinity Ward a publié hier soir une petite mise à jour pour Call of Duty: Warzone et Modern Warfare qui a changé les écrans de démarrage et de chargement du jeu en un écran noir intitulé “Black Lives Matter“.

En effet, il transmet un message de soutien à la communauté noire et à la lutte de tous contre le racisme et l’inégalité. Il est difficile de le manquer.

Nous pouvons y lire :

Notre communauté souffre.

L’inégalité systématique que nous connaissons tous est à nouveau au centre des préoccupations.

Call of Duty et Infinity Ward sont synonymes d’égalité et d’inclusion. Nous nous opposons au racisme et à l’injustice que subit notre communauté noire.

Tant que des changements ne se produiront pas et que les Black Lives Matter (la vie des noirs compte), nous ne serons jamais la communauté que nous nous efforçons d’être.

Cette décision intervient après que Modern Warfare et Call of Duty: Mobile ont tous deux retardé le lancement de leur nouvelle saison. En début de semaine, Infinity Ward s’est engagé à éradiquer les contenus racistes dans ses jeux en intensifiant les efforts de modération et en travaillant sur de nouveaux outils de signalement.

Pour rappel, Call of Duty: Warzone est gratuit pour tout le monde et accessible directement sur le site officiel.