Call of Duty – Activision retient l’arrivée des prochaines saisons

Cette année bat tous les records en termes de tragédies. Si on pensera d’abord à la naissance et à la propagation de Covid-19, ce virus toujours présent dans nos quotidiens, l’actualité est prise dans une nouvelle tempête : la mort tragique de George Floyd, un citoyen américain, des mains d’un agent des forces de l’ordre.

Dans ce climat de conflit, alors que le fossé entre les dirigeants et le peuple se creuse, il n’en aura pas fallu plus pour que se dresse un bouclier populaire, générant violence et revendications. Ceci dit, nous ne sommes pas là pour parler de ça et nous n’en avons pas la légitimité, mais on peut vous rapporter la décision prise par Activision en ce qui concerne les prochaines saisons de Call of Duty.

Effectivement, si vous êtes fan de la célèbre série de FPS et que vous attendez toujours avec ferveur l’arrivée de challenge inédit dans votre jeu préféré, il vous faudra vous armer de patience. Activision a en effet décidé de reporter le lancement des nouvelles saisons dans ses jeux. Cette décision concerne donc Call of Duty: Modern Warfare, Warzone et le jeu Call of Duty: Mobile.

C’est par le biais d’un communiqué officiel sur la chaîne Twitter de sa série de jeu qu’Activision a rendu sa décision publique. Les raisons derrière cette décision sont simples : laisser l’espace médiatique aux acteurs les plus indiqués afin de répondre à ce problème qui gangrène les Etats-Unis et qui n’a que trop duré (“ceux qui parlent en faveur de la liberté, de la justice et du changement” pour citer le studio).

Cette décision de la firme rappelle forcément la dernière intervention de Sony. Effectivement, si vous êtes resté debout tard dans la soirée, vous avez certainement appris que le géant japonais a pris la décision de reporter sa diffusion du 04 juin, une diffusion très attendue des fans puisqu’elle aurait permis de révéler une partie du line-up de la PlayStation 5 et peut-être même offrir un premier aperçu de la machine.

Alors, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous déçu par ce choix de la part d’Activision ou jugez-vous que c’est un mal nécessaire ? Il n’y a pas meilleur moment pour rappeler que tout vient à point à qui sait attendre.