Call of Duty: Warzone nous tease Black Ops: Cold War

De plus en plus de preuves s’accumulent. Le mode battle royale de Modern Warfare, Call of Duty: Warzone, serait en réalité à la charge de l’équipe de développement responsable des épisodes Black Ops. Nous avons découvert que la dernière mise à jour du jeu intégrait un easter-egg fort intéressant provenant directement des Call of Duty précédents.

Dans l’un des bâtiments de la carte, on peut voir clairement un RCXD (sans doute le killstreak le plus populaire de la série des Black Ops) posé sur une table. Vous pouvez voir quelques images dans le tweet intégré ci-dessous.

Cela fait suite à la récente découverte que les bunkers de Warzone peuvent désormais être ouverts, et qu’au moins l’un d’entre eux contient des easter-eggs liés aux Black Ops. Le bunker 11 a été découvert contenant une tête nucléaire. Les joueurs ont également découvert un avion-espion de l’époque de la guerre froide dans Warzone en traversant les murs.

Après un changement de développement, Activision aurait l’intention de sortir un nouveau jeu Call of Duty appelé Black Ops: Cold War en 2020, développé par Treyarch. Activision annonce généralement la sortie de nouveaux jeux Call of Duty en mai, mais la pandémie mondiale pourrait avoir entraîné un changement de plan pour l’éditeur.

Il est clair qu’Activision continuera de sortir des jeux Call of Duty à plein tarif, étant donné que le battle royale Warzone est free-to-play. Taylor Kurosaki, d’Infinity Ward, s’est amusé à dire que Warzone sera la “ligne de transmission qui relie les différentes sous-franchises de Call of Duty, ce sera vraiment cool de voir comment les différentes sous-franchises se rapprochent et s’éloignent les unes des autres, mais Warzone sera la seule constante“, a-t-il déclaré.