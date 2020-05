Les premières infos de la saison 4 de Warzone/Modern Warfare sont là

Hier, Activision avait donné rendez-vous à la communauté de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone sans donner ni de date, ni de lieu. Un mini teasing de la part de l’éditeur qui a été lancé hier sur l’application. Évidemment une telle nouvelle a généré une grosse attente des joueurs, car tout portait à croire qu’un nouvel événement arriverait sur Warzone avant la saison 4 (selon les rumeurs du moment).

Ainsi, un peu plus tard dans la journée, le studio a envoyé un mail aux joueurs avec un lien vers un tout nouveau trailer. La vidéo montre un appel des forces américaines qui interceptent une transmission provenant des ennemis nommé “Target Denver”. D’ailleurs, à ce propos, l’un des antagonistes aperçus n’est autre que Victor Zakhaev, déjà présent dans le Modern Warfare originel.

Un peu plus tard dans le trailer, une photo apparaît, photo sur laquelle on reconnait clairement le mythique Capitaine Price, héros de la saga Modern Warfare. Victor demande “Un homme seul est il réellement un problème ? “, ce à quoi l’interlocuteur répond “Oui, et un gros problème”. L’appel est coupé et les forces américaines terminent la vidéo en disant “vous pouvez fuir, mais vous ne pouvez pas vous enfuir”.

Toute cette épopée semble confirmer l’arrivée du Capitaine Price non seulement comme héros pour la saison 4 de Warzone et Modern Warfare, mais aussi comme un pilier essentiel pour le mode Battle Royale.

Nous verrons maintenant s’il sera la vedette tant attendue (à défaut de Ghost) dans l’événement qui devrait se produire au lancement de la saison quatre, le 04 juin prochain, ou si le personnage ne sera qu’un artifice cosmétique à l’instar d’une partie du casting des Call of Duty.