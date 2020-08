Les 1ère impressions de gameplay de FIFA 21

Il y a quelques semaines, nos confrères de chez Areajugones ont été invités à l’événement en ligne pour tester la prochaine mouture de FIFA, et ainsi observer en détail les principales nouveautés du jeu. Et bien évidemment nous tenions à vous livrer les 1ers ressentis à chaud. Chaussez vos crampons, on s’attaque au gameplay de FIFA 21.

Bon, on préfère le dire d’entrée de jeu, FIFA 21 ne sera pas une révolution par rapport à FIFA 20, mais plutôt une version 2.0 de cette mouture. Le jeu reprends les bases là où elle les avait laissé, en ajoutant ça et là quelques fonctionnalités afin de varier les solutions de jeu, notamment en attaque. Une petite mise au point bienvenue pour un jeu qui peine à réellement offrir différentes manières efficaces de marquer.

La principale nouveauté de cette année est l’appel de balle contrôlé. Grosso modo, en plus de demander un appel de balle de la part d’un coéquipier vous pourrez choisir la direction de sa course. Un procédé qui marche assez bien, malgré quelques imperfections dans les passes qui suivent, au contraire d’un PES, bien moins automatisé sur ce point. De plus, pour les accros de FIFA, il se pourrait que le temps d’adaptation ne soit pas aisé, compte tenu de la “complexité” de la manip’, toutefois, une fois bien intégrée, cela devrait permettre un peu plus de personnalisation dans vos attaques.

Toutefois, pour les vieux de la vieille, cela rappelle l’essai plutôt raté de FIFA 2004 “control of the ball” , avec lequel vous pouviez déjà contrôler un joueur ne possédant pas le ballon.

Il semblerait que le gameplay de FIFA 21 copie l’intégralité des moves intelligents de chez PES, avec l’ajout du “dribble fluide” qui permet d’éliminer des défenseurs d’un simple coup de joystick gauche. Dans les faits, cela se traduit par une amélioration du contrôle du ballon lors de vos déplacements. Bien entendu, les joueurs avec de bonnes stats de contrôle et de dribble seront avantagés par ce nouveau dispositif.

De plus, la nouvelle mouture souhaite (encore) améliorer l’impact des joueurs puissants, dans un jeu où seuls les éléments rapides peuvent faire la différence. Cela passe par une amélioration du positionnement, proposant de meilleures alternatives de passes pour l’équipe. Toutefois, on entend la même musique chaque année, donc à prendre avec des pincettes.

Mais la vraie star de ce FIFA 21, ce sont les passes en profondeur. Enfin, les passes peuvent se faire dans une intervalle sans être ciblée sur la course du joueur. Un détail qui permet enfin de jouer dans le dos de la défense et d’avoir de vraies passes dans les trous. Toutefois, la manip’ n’est pas sans défaut et cause notamment un déséquilibre pour des défenses incapables de palier à ce genre d’attaques.

On le rappelle, FIFA 21 sortira comme à l’accoutumée fin septembre, et pour ceux qui achèterons la version PS4/Xbox One, une version upgradée pour la next gen sera offerte.