Pourquoi Call Of Duty: Black Ops Cold War énerve déjà les joueurs

Hier a été annoncé en grande pompe Call of Duty: Black Ops Cold War. Suite à une spectaculaire bande-annonce de nombreuses informations ont été révélées pour le prochain hit grand public. Nous avons par exemple appris qui seront les personnages du jeu, quelles nouveautés seront présentes, etc… Mais s’il y a un point qui fera parler de lui, c’est sa politique tarifaire.

Ainsi, comme le partage Charlie Intel, l’édition standard de Call of Duty: Black Ops Cold War sera plus chère sur les consoles de nouvelle génération, c’est-à-dire sur les PlayStation 5 et Xbox Series X. Cela a été confirmé par Activision, puisque les éditions standard ont toujours coûté environ 59,99 dollars, mais maintenant, dans la nouvelle génération, vous devrez payer 69,99 dollars (et sûrement 69,99€ en France). Toutefois, il convient de mentionner que l’édition standard du jeu de la prochaine génération comprendra une version de la génération actuelle de Black Ops Cold War.

Il convient de mentionner que si ce n’est pas une pratique courante parmi les entreprises, certaines d’entres elles n’hésitent pas à sauter le pas. Le cas le plus marquant est celui de la NBA 2K21, qui sera également plus chère sur la prochaine génération de consoles, ce qui a suscité une certaine controverse parmi les joueurs.

Alors, évidemment, le problème ne semble pas se poser à première vue sachant qu’il apparait normal de payer plus cher pour un jeu de nouvelle génération, cependant nous sommes ici dans une période où la seule différence se fera au niveau des graphismes, sur des consoles (enfin une en particulier), permettent d’updater directement le jeu en question.

A titre d’exemple, imaginez simplement que pour un jeu PC, on vous fasse payer deux éditions différentes en fonction des graphismes proposés. Une logique mercantile certainement, mais défiant les règles du bon sens com’.

Enfin, nous vous rappelons que Call of Duty: Black Ops Cold War sortira le 13 novembre. Si vous souhaitez garder un œil sur toutes les nouvelles sorties, nous vous invitons à consulter notre site régulièrement (évidemment !)