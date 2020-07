D’après les dataminers, il y aura un train dans Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Modern Warfare / Warzone a reçu une mise à jour de mi-saison il y a quelques heures à peine. Ce patch comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour le battle royale, comme un mode 200 joueurs et un nouveau type de contrat. Mais en plus de toutes les annonces faites par Infinity Ward, les dataminers sont parvenus à extraire des archives du jeu afin d’obtenir de précieuses informations sur les prochaines sorties à venir (comme à chaque fois qu’il y a une mise à jour importante). Et accrochez vous, on parlerait ici d’un train pour Warzone !

Cette mise à jour 1.24 n’a pas fait exception donc et le fameux compte ModernWarzone a publié un tweet indiquant qu’un train circulant dans la map serait presque confirmé pour ce free-to-play. Cette information avait déjà filtrée il y a quelques semaines avec la mise à jour qui a débuté la saison 4, et il semble que plus de détails à ce sujet aient été introduits dans ce nouveau patch. Cette mécanique de train utilisé comme moyen de transport a certes déjà été vue dans d’autres battle royale, Apex Legends notamment. Néanmoins, l’ajout d’une telle fonctionnalité sur un jeu prônant une certaine forme de réalisme tel que Call of Duty: Warzone pourrait apporter de nouvelles possibilités stratégiques pour les joueurs.

Un système ferroviaire étant déjà présent sur la map, nous ne sommes au final que peu surpris par cette annonce, qui semble être la concrétisation d’une idée potentiellement existante depuis le lancement du jeu. Le train fonctionnerait comme un moyen de transport pour se déplacer rapidement autour de Verdansk, donnant également lieu à des confrontations épiques entre ses wagons. De plus, la fuite indique que le train recèlerait quelques butins, et qu’évidemment, il serait mortel pour chaque joueur se trouvant sur son chemin. On imagine sans peine donc qu’il faudra faire sacrément attention lorsqu’on se trouve dans les zones proches des voies.

Si le leak s’avérait réel, il démontrerait encore une fois l’incapacité qu’a le studio Infinity Ward à innover dans le domaine du battle royale, se contentant essentiellement d’adapter les bonnes idées de la concurrence. Un peu dommage quand on connait la puissance du studio.

Aucune information officielle n’est remontée, et comme il s’agit d’une fuite. Cependant, comme ces fichiers ont été découverts par plusieurs dataminers reconnus du secteur, il est probable que nous avons affaire à une fuite des plus fiables. Nous le saurons quand cette grande nouveauté sera mise en œuvre, probablement à la fin de la saison 4.