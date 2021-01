Plants vs Zombies : La Bataille de Neighborville – Des nouvelles de sa version Switch ?

Ces dernières années, on ne peut pas dire qu’EA ait été l’un des soutiens les plus fervents de Nintendo. Face à l’écurie de Mario, le studio et éditeur américain a souvent préféré botter en touche chaque fois qu’un journaliste l’interrogeait sur la possibilité de sorties de leurs jeux sur Wii ou Wii U. Depuis, on peut clairement reconnaître des efforts. En juin dernier, le studio marquait le coup en annonçant coup sur coup : Need for Speed: Hot Puirsuit, Burnout Paradise, le FIFA de l’année, Apex Legends et, le titre qui nous intéresse aujourd’hui, Plants vs Zombies : La Bataille de Neighborville.

Le problème, c’est que depuis ces nombreuses annonces (on parle quand même de sept titres présentés ce jour-là), une poignée seulement a rejoint la ludothèque de la console et EA, probablement contraint par les nombreuses difficultés qu’ont affronté les États-Unis l’an dernier, est retourné se terrer dans son silence. Seulement, l’absence de nouvelle prise de parole n’indiquant pas l’immobilité, de nouveaux indices pourraient suggérer l’arrivée prochaine du TPS online dans lequel s’opposent les plantes et les non-morts.

La nouvelle provient naturellement des USA sur le site de GameFly, un site de location de jeu vidéo. Ce dernier aurait récemment mis ses listes à jour et ajouté le titre au catalogue de la Switch avec une date, Plants vs Zombies : La Bataille de Neighborville pourrait sortir sur Switch dès le 19 mars 2021. Pas plus d’information, pas même une jaquette. Alors, en quoi cela constitue-t-il une preuve ? Comme d’habitude, ce n’en n’est pas une.

Néanmoins, ce qui rend l’événement moins anodin, c’est que ce n’est pas la première fois que ça arrive avec eux. Oui, le site de location s’est déjà illustré dans de telles circonstances à plusieurs reprises (avec entre autre VOEZ ou même Mutant Year Zero) et que chacune de leurs annonces, même si elles n’étaient pas appuyées par des communiqués de studios ou d’éditeurs, se sont avérées exactes. Alors, on n’est pas à l’abri d’une erreur mais nous, personnellement, on veut bien croire que le combat pourra poursuivre sur les verts pâtures de la console hybride.

Donc, Plants vs Zombies : La Bataille de Neighborville pourrait arriver sur Nintendo Switch le 19 mars si on décide de donner du poids à ce listing et éventuellement sous la forme d’une édition packagée. D’ici lors, vous pouvez toujours y jouer sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.