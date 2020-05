Splatoon 2 – Nintendo relance les Splatfests pour un week-end

On peut difficilement nier que Splatoon 2 a perdu de son kick avec le retrait des Splatfests. Effectivement, non seulement on y perdait une raison de se battre pour défendre ses valeurs (des équipes s’affrontent sur des sujets tels que les zombies contre les momies, les céréales avant le lait ou le contraire ou même pain au chocolat vs chocolatine – bon, pas ce dernier, mais vous comprenez l’idée, n’est-ce pas ?), mais la concurrence à ce style de jeu s’est également endurcie avec de nombreux titres gratuits tels que Fortnite ou même Ninjala (décalé au mois prochain). Bref, depuis que Big N a procédé à l’abandon de ces joutes festives, le soft a franchement perdu de son piquant.

Mais la donne s’apprête à changer ce week-end. Effectivement, du 23 mai au 25 mai, Nintendo offre aux poulpes et aux calamars du monde entier de se ressaisir de leurs armes à peinture et de défendre leurs idées dans un nouveau Splatfest. Vous suivez bien, les débats hauts en couleur sont de retour ! La nouvelle n’est pas d’hier, puisqu’elle a été annoncée le mois dernier juste avant l’introduction d’une période de jeu gratuite (qui s’est tenue du 30 avril au 6 mai), mais la date s’apprêtant à retomber, il s’agit d’un moment opportun pour mettre une piqûre de rappel.

Et quoi de mieux qu’un sujet épicé pour relancer les machines ? Sujet légendaire pour les fans de la première heure puisque le thème choisi pour opposer les équipes ce week-end n’est nul autre que celui avec lequel tout a commencé en 2017 : Mayonnaise contre Ketchup. De quoi donner envie d’envoyer la sauce ? On verra… D’autant que ce Splatfest n’est peut-être qu’un événement opportuniste, lancé dans l’optique de harponner les joueurs qui se sont essayés à Splatoon 2 lors de sa période gratuite… L’avenir nous le dira !

Bref, le Splatfest Mayo vs Ketchup remet le couvert pour un week-end spécial dans Splatoon 2 du 23 mai au 25 mai. Quel côté défendez-vous ? Dernière note : la Team Mayonnaise a gagné le premier round en 2017. Team Ketchup, à vous de jouer !