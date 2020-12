Call of Duty: Black Ops Cold War – Qu’attendre de la saison 1 qui débute le 16 décembre ?

Call of Duty: Black Ops Cold War se prépare a accueillir sa première saison calée donc pour le 16 décembre prochain par Treyarch et Activision. Pour l’occasion, on vous s’est dit qu’un petit billet reprenant la quasi-totalité des informations que l’on a sous le coude serait le bienvenu, tout en vous offrant le trailer officiel de ce premier gros contenu.

Voici donc une petite bande-annonce sortit ce jour qui nous en apprend plus sur le contexte de cette première saison. Un aperçu cinématique de l’histoire incroyable (ceci est de l’ironie) qui nous attend.

Le mode Warzone

Cette saison une se lancera donc le 16 décembre, prochain, après donc un léger report de six jours, et apportera comme d’habitude son lot de nouveautés.

La principale étant probablement l’arrivé de la nouvelle map pour le mode Warzone, à savoir Rebirth Island, et qui prend place dans une prison similaire à Alcatraz et très proche de la version que l’on avait dans Blackout, première itération d’un mode Battle Royale dans la franchise Call of Duty.

Plus petite et étriquée pour le coup, promettant des affrontements vifs et rapprochés, cette nouvelle map arrive avec pas moins de 30 nouvelles armes et variantes, le tout avec un nouveau mode de jeu qu’il nous reste encore à découvrir, même si quelques informations avaient fuité, comme le respawn d’un joueur dans son escouade si au moins un membre est encore en vie, mais cela reste à confirmer.

Le goulag, sorte d’anti chambre de l’enfer de Warzone dans lequel les combattants morts se retrouvent et s’affronte pour tenter de retourner dans la partie en cours sur Warzone, devrait aussi évoluer avec l’arrivée de cette première saison. Comment ? Nous n’en savons rien, mais nous imaginons très bien une nouvelle arène de combat pour le coup ou des règles changées.

Enfin, d’autres choses devraient arriver, comme la mise à disposition de tout l’arsenal du mode multijoueur classique et Cold War va enfin intégrer pleinement l’écosystème Warzone, avec la possibilité de créer des loadouts comprenant de l’équipement venant de ce dernier jeu. Nous en serons certainement plus sur tout ça lors des Game Awards.

Le mode multijoueur

Pour ce qui est du multijoueur classique, on aura le droit à de nouvelles maps, dont les cartes Fireteam et Raid, cette dernière devrait d’ailleurs rappeler des souvenirs aux vieux de la vieille. Ensuite, un nouvel opérateur fera son apparition et pourra même être incarné dans Warzone. De nouveaux modes de jeux font leur apparition, comme le 6vs6 ou encore le retour du mode 2vs2.

Cela vient avec forcément de nouvelles armes, ainsi que de nouvelles options de customisation, bien que nous n’en sachions pas plus pour le moment. Sachez que pour l’occasion et pour nous remercier d’avoir attendu plus longtemps que prévu cette saison 1, Treyarch met en place un week-end prolongé double XP (armes et niveau) qui débutera dès le 12 décembre prochain et prendra fin lors du lancement de cette grosse mise à jour.

Aussi, on note l’arrivée de pas moins de 100 nouveaux niveaux à gravir, voilà qui promet de longues heures de jeu. Par ailleurs, vous pourrez récupérer deux packs d’équipements gratuits si vous vous connectez à partir d’aujourd’hui aux serveurs de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Voici ce qu’ils contiennent.

Pack “Fire Research” :

Un skin d’opérateur épique (Park)

Un schéma épique de SMG

Un réticule de visée épique

Une carte d’appel épique

Un charme d’arme rare

Pack “Certified” :

Un skin opérateur épique (Garcia)

Un schéma de fusil d’assaut rare

Un réticule de visée épique

Un charme d’arme rare

Le mode Zombie

Pour ce qui est du zombie, cette première saison devrait au moins apporter une nouvelle map, même si cela semble selon certaines rumeurs plutôt mal parti. Pourquoi ? Nous n’en savons rien, de même que nous ne savons pas pourquoi la sortie de ce premier ajout massif de contenu s’est vue repoussée. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.

Enfin, sachez que tout ceci arrivera via deux mises à jour, la première aujourd’hui, soit le 8 décembre et la seconde le 15. Suivra un dernier update consacré à Warzone le 16 décembre. D’ici là on espère pouvoir vous apporter de plus amples informations, stay tuned !