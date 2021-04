Apex Legends – L’évènement Jeux de guerre vient clôturer la saison

La huitième saison d’Apex Legends touche à sa fin et Respawn Entertainment nous annonce l’arrivée de l’évènement Jeux de guerre dès la semaine prochaine. Avec au programme cinq modes de jeux inédits, d’une durée de quelques jours, cinq niveaux de Pass de combat à débloquer et bien sûr de nouveaux objets cosmétiques et bonus, ce battle royale désormais très populaire nous réserve quelques surprises.

Effectivement les modes de jeu qui seront proposés risque de chambouler grandement nos parties dans Apex Legends avec de nombreuses modifications de gameplay. Que ce soit par la possibilité de revenir au combat avec son équipement après une défaite, l’ajout automatique des bannières de vos coéquipiers dans votre inventaire, des zones chaudes multiples avec plus de butin épique ou encore la régénération du blindage, nos parties s’annoncent bien plus intenses.

Parmi la liste des mode de jeu ajoutés, le mode Tuer le temps se révèle être le plus innovant avec la réduction du chrono à chaque fois qu’un joueur sera tué. Ainsi l’anneau se refermera beaucoup plus vite et les parties seront bien plus rapides et exigeantes que d’habitude. Le studio nous dévoile également le calendrier de rotation de ces nouveaux modes qui seront présent pour une durée de deux semaines à partir de mardi :

Seconde chance : du mardi 13/04 au jeudi 15/04

Ultrazones : du jeudi 15/04 au lundi 19/04

Auto-bannières : du lundi 19/04 au mercredi 21/04

Tuer le temps : du mercredi 21/04 au vendredi 23/04

Régénération de blindage : du vendredi 23/04 au mardi 27/04

L’évènement Jeux de guerre apportera également de nouveaux skins pour Rampart, Pathfinder, Wraith, Lifeline, Gibraltar, Mirage et Bloodhound ainsi qu’un skin épique pour l’arme Répéteur 30-30 ayant fait son apparition au début de la saison. Plus que jamais Remedy Entertainment mise sur la régularité des joueurs et leur participation à tout ces nouveaux modes afin de débloquer les quatres badges uniques, une stratégie qui pourrait ne pas convenir aux joueurs profanes.

L’attente ne sera pas longue puisque l’évènement Jeux de guerre d’Apex Legends sera disponible du 13 au 27 avril 2021. Pour ce qui est de la saison 8, elle prendra fin le 3 mai prochain et devrait être suivie dès le lendemain par l’arrivée de la saison 9 dont les informations tomberont prochainement. Depuis l’arrivée du titre sur Switch le mois dernier, le battle royale de Remedy est désormais disponible sur toute les plateformes, s’offrant ainsi une communauté de plus en plus grande et active.