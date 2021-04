PUBG Lite – Le studio fait retentir le clap de fin de son alternative gratuite

Ces dernières années, un genre a éliminé tous les autres pour se glisser en haut du podium, c’est le battle royale. Quoi de plus grisant que de voir son nom trôner au sommet d’une pile d’ennemis vaincus ? Qui ne rêve pas de se voir médaillé dans une compétition opposant des centaines de joueurs ? Bref, si aujourd’hui le genre est largement dominé par Call of Duty: Warzone, Apex Legends et l’indéboulonnable Fortnite, il y a quelques années, le roi devait partager la vedette avec un certain PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG pour les intimes).

Il semblerait que les années deviennent dures pour le battle royale sud-coréen. Alors que ses rivaux tiennent bon, celui qui tenait autrefois la dragée haute à la killer app d’Epic Games Studios (enfin, vite fait) semble à présent poser un genou à terre. On en prend pour témoin le fait que l’un de ses efforts pour rendre le jeu plus accessible arrive à sa fin. Effectivement, PUBG Lite, l’alternative gratuite du jeu mise à la disposition des plus petites configurations pour prendre part au combat, vient d’annoncer la date de fin de son service.

Des raisons pour justifier cette décision ? Non, pas vraiment. C’est dans un communiqué des plus sommaires que PUBG Corp. annonce la date de fin de son service tout en prenant le temps de remercier les fans du titre pour leur passion et leur soutien. Cette date est fixée au 29 avril. Ajoutons à ceci que dès aujourd’hui, la version gratuite du jeu n’est plus trouvable sur le site de l’éditeur et qu’il vous faudra donc acheter le jeu si vous souhaitez vous y mettre. Les utilisateurs de la version Lite peuvent cependant toujours acheter dans le jeu jusqu’à la date mentionnée.

Impossible de savoir ce qui pousse le studio à fermer son alternative au paiement. Est-ce faute de succès ? La perte de l’intérêt de la fan-base (les chiffres d’audience continuent de chuter (Statista)) ? Un nouveau projet qui arrive (le studio sud-coréen se serait réagencé fin 2020 pour préparer l’avenir de la licence) ? Qu’en pensez-vous ? La saison 11 de PUBG est disponible à présent depuis quelques jours sur PC et devrait arriver sur consoles dès la semaine prochaine.