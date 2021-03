Call of Duty 2021 – Le point sur les rumeurs (WW II, Warzone)

Comme tous les ans, les rumeurs vont bon train concernant la licence phare d’Activision, à savoir Call of Duty. Et comme à chaque fois ou presque, on est plus proche du leak que de la rumeur et il est donc de notre devoir, en tant que fiers soldats de la plume, de partager avec vous tout ce qui a pu ” fuiter ” sur la prochaine entrée dans la saga.

Tout d’abord, ce Call of Duty 2021 serait en développement dans les locaux de Sledgehammer Games dont le dernier opus en date remonte à 2017 avec un certain Call of Duty: World War II aux reins franchement solides. Aussi, on sait que le studio s’occupait de ce qui était sensé sortir l’année dernière, avant que Treyarch ne leur vole la politesse pour nous proposer Black Ops Cold War.

Maintenant que ceci est dit, il est temps de plonger tête la première dans le spéculatif et la rumeur, même s’il y a de fortes chances qu’une part de vérité soit présente dans ce qui va suivre. Les ” informations ” à suivre sont d’ailleurs issues du site Modern Warzone, spécialisé dans la saga Call of Duty, mais aussi d’Eurogamer.net qui a validé certaines choses que nous allons vous rapporter par la suite en invoquant ses propres sources.

Cet épisode 2021 porterait le nom de code Vanguard qui serait aussi, chose assez rare pour être souligné, son nom définitif, ce qui donnerait alors Call of Duty: Vanguard. Ce nouvel opus aurait pour cadre la Seconde Guerre mondiale et serait donc un énième retour aux sources pour la licence, même si le terme “retour aux sources” semble galvauder, tant l’expérience moderne de COD est plus à mettre au crédit du Modern Warfare original (et son remake ?) que du premier jeu sorti en 2003.

Au niveau du scénario, Eurogamer et Modern Warzone ne sont pas d’accord. Si le premier affirme que l’histoire se déroulera durant une période comprise en 1939 et 1945, le second pense savoir que l’on pourrait se retrouver en pleine uchronie dans les années 50 alors que l’Allemagne nazie n’aurait pas encore perdu la guerre. Si cette option est à nos yeux plus séduisante, rien ne dit qu’elle est juste, même si le site n’en démord pas.

Cependant, Modern Warzone reconnait aussi que leur source leur a parlé d’une cut-scène qui se déroulerait dans les années 50, or on peut alors se poser la question suivante : est-ce une cut-scène se déroulant durant les événements auxquels nous allons participer ou après ? Cela pourrait très bien être un des personnages qui racontent le conflit des années après et ce ne serait pas la première fois que l’on verrait la chose dans la saga.

Il se pourrait aussi que le jeu couvre une partie de la guerre de Corée qui a eu lieu entre de 1950 à 1953 et pourquoi pas même mettre en scène aussi bien ce conflit que celui de la Seconde Guerre ? Là encore ce ne serait pas une première pour la franchise d’évoluer dans deux époques différentes dans le même titre.

Alors sans plus d’informations, hormis la confirmation, et c’est acté, que Vanguard se déroulerait pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne peut rien affirmer de plus. Néanmoins, si cela rappelle Wolfenstein: The New Order, il est clair que la possibilité de voir Call of Duty se détacher un peu du conflit historique et faire à sa propre sauce nous enchante, car cela pourrait permettre à la franchise d’explorer d’autres pistes et exploiter d’autres thématiques de cette période historique liée au nazisme, mais pas que.

Vient maintenant la question de Warzone. Parce que bon, depuis l’explosion de ce mode de jeu devenu jeu à part entière, savoir si oui ou non le nouvel épisode canonique sera intégré dans cet écosystème free-to-play est pertinent. Par exemple, il a fallu attendre assez longtemps avant de pouvoir accéder à Warzone depuis Black Ops Cold War et les joueurs attendent surement cette fois-ci pouvoir le faire dès la sortie du jeu.

Eh bien qu’ils se rassurent, ce serait prévu. Toujours selon nos deux sources du jour, bien que Warzone parte actuellement dans une direction totalement à l’opposée de la Seconde Guerre, avec des zombies dans les années 80, Sledgehammer Games et Raven Software (studio qui s’occupe actuellement du Battle Royale) travailleraient justement à cela et on pourrait alors dès la sortie de Vanguard retrouver les armes et autres spécificités de ce denier directement dans Warzone.

Voilà une partie de ce que pourrait proposer et être Call of Duty: Vanguard. Encore une fois, hormis certains détails, comme le fait que le jeu se déroulera durant la Seconde Guerre mondiale et est développé par Sledgehammer, on vous conseille de prendre le reste avec quelques pincettes tout de même. Bon, généralement ces deux sources sont fiables parce que les leurs le sont aussi et on commence à être habitué à ce que quelques fuites surviennent avant une annonce en bon et due forme.

Enfin, il est plus que probable que cet épisode soit disponible sur PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC et Stadia, mais aussi sur consoles ancienne génération.