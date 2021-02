Call of Duty: Black Ops Cold War – Déjà des bugs pour la saison 2 et Outbreak

Disponible depuis aujourd’hui, la saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War rencontre quelques soucis depuis son lancement, que ce soit dans sa partie multijoueur que sur sa plus grande addition, le fameux mode Outbreak. Et lorsque l’on parle de soucis, on entend là des bugs mineurs et majeurs qui peuvent parfois gâcher une partie entière. Pas de panique, c’est souvent le cas lorsque des mises à jour majeures.

Dans le cas de Black Ops Cold War, de nombreux joueurs se plaignent depuis le déploiement de la saison 2 d’une perte significative de performance du jeu avec un framerate inconstant et même la nécessité pour les joueurs jouant sur nouvelle génération de désactiver le ray-tracing pour stabiliser quelque peu les FPS en partie. Ce souci particulier est surtout présent sur console et n’impacte donc que très peu les versions PC.

La bonne nouvelle c’est que Treyarch a réagi au quart de tour et a déjà sorti un patch corrigeant les problèmes de performance du jeu sur les consoles PlayStation et compte le mettre à disposition des utilisateurs d’autres supports.

Update: The fix for this issue is now live on PlayStation, and planned for release ASAP for other platforms. — Treyarch Studios (@Treyarch) February 25, 2021

Concernant Outbreak, que l’on rappelle être une sorte de mode Zombie grandeur nature nous proposant d’évoluer dans un monde ouvert dans les montagnes de l’Oural, les soucis observés sont autres, même si les problèmes de performance ont aussi un impacte les affrontements avec nos chers morts-vivants.

Ici on parle de bugs liés aux objectifs, à certains ennemis comme les Chiens de l’Enfer et à diverses autres choses, dont un très gênant, car il permet à votre propre Ray Gun d’endommager votre armure lorsque vous l’utilisez. Là encore les équipes de Treyarch sont sur le coup et promettent l’arrivée imminente de correctifs qui résoudront la situation.

And if you're noticing the splash damage from your Ray Gun destroying your Armor, you guessed it: also a bug. We're on it. — Treyarch Studios (@Treyarch) February 25, 2021

Tout ceci pour dire que si vous rencontrez des problèmes, pas de quoi paniquer, les développeurs sont sur le coup et les patchs arrivent. Quant à nous, nous serions curieux de savoir ce que vous pensez de cette saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War et surtout du mode Outbreak, grosse surprise et nouveauté de ce contenu.