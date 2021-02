Call of Duty Black Ops: Cold War accueille Outbreak, un mode Zombie grandeur nature

C’était espéré et c’est maintenant une réalité, Call of Duty Black Ops: Cold War se voit offrir un nouveau mode Zombie qui en fera pâlir bien d’autres tant il se montre démesuré vis-à-vis de ce que l’on a eu auparavant. Intitulé Outbreak, il s’est vu détailler sur le blog officiel du jeu et offrir un trailer, alors qu’il rejoindra officiellement le titre de Treyarch le 25 février prochain en même temps que la saison 2.

Cette expérience de jeu à grande échelle nous proposera donc d’arpenter plusieurs régions dans les montagnes de l’Oural en Russie avec une escouade de 4 joueurs dont la mission est d’aider Requiem mener à bien l’opération Threshold. L’entraide et la coopération seront alors nos atouts les plus précieux pour réussir à atteindre notre objectif principal et seront vivement encouragées par les mécaniques de jeu.

Il s’agit donc bien là d’une continuité à l’arc narratif Dark Aether nous embarquant dans la zone la plus contaminée du monde pour y mener à bien quelques missions de grande importance et qui pourraient bien mettre un terme à la Guerre Froide. Pour se faire, il nous faudra arpenter une vaste région en open-world proposant alors des missions dynamiques qu’il nous faut effectuer avant de rejoindre le site de recherche centrale visible dans le trailer.

Voici les 5 objectifs principaux qu’il nous faudra remplir durant notre périple :

Défense : Protéger un ordinateur décryptant et analysant des données sur Dark Aether.

Escorte : Escorter des véhicules capables de détecter des portails dimensionnels.

Retrouver : Récupérer des cristaux d’Aether stocker sur des fusées de transport.

Éliminer : Tuer des cibles données en les repérant à l’aide d’un GPS.

Survie : Survivre et résister aux assauts zombies dans une place forte.

En plus de cela, des objectifs secondaires apparaitront ici et là de temps en temps, à vous et votre escouade de les mener à bien. À la fin de chaque objectif principal rempli, il nous est laissé le choix de s’exfiltrer de la zone en gardant le butin récupérer ou bien de le remettre en jeu et de se faire téléporter vers une nouvelle région qui nous mettra face à plus rude épreuve encore.

Voilà qui n’annonce que du bon et qui devrait totalement révolutionner l’expérience du Zombie dans la série Call of Duty. Sachez enfin que le mode Outbreak sera jouable aussi gratuitement à l’essai jusqu’au 4 mars prochain pour ceux qui n’ont pas Cold War, tout comme le multijoueur ou encore le mode Carnage.