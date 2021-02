Warzone : Une troisième map serait en cours de développement !

Avec plusieurs millions de joueurs présents chaque semaine sur les serveurs, Call of Duty: Warzone continue d’affoler les compteurs. Un succès qui profite mine de rien de la “nouvelle” Season 1 liée à la sortie de l’épisode Cold War, qui a notamment vu l’introduction d’une nouvelle map plus petite, histoire de varier un peu les plaisirs. Toutefois Activision ne semble pas vouloir s’arrêter là, et préparerait d’ores et déjà une nouvelle aire de jeu.

Une rumeur qui nous provient tout droit du compte Twitter ModernWarzone, connu pour être fiable sur ses leaks et ses informations au sujet du célèbre free-to-play. Et récemment le Twittos a avancé que les développeurs travaillaient sur une toute nouvelle carte, inédite dans la série. Une map apparemment pleine de promesses puisqu’elle serait liée à de nouvelles mécaniques environnementales plutôt intéressantes qui pourraient bien rajouter un facteur chance indéniable qui ne sera pas forcément du goût de tout le monde.

The next #Warzone map will have a location/POI called Chemical labs, and from what I’ve seen there seems to be some sort of environmental affect near this location. ☢️

Unsure if it’s radiation, or some other mechanic. Could be scrapped by now as well. 🤷‍♂️

