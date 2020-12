Call of Duty: Black Ops Cold War – L’erreur zed 398 swift clover résolue en supprimant le crossplay

Sorti il y a seulement un mois, Call of Duty: Black Ops Cold War a déjà vu l’arrivée de sa première saison le 16 décembre dernier avec tout ce qu’il faut de nouvelles maps, d’armes et perks inédits, ainsi que d’une nouvelle carte pour le mode de jeu Warzone intitulée Rebirth et se déroulant dans une bonne vieille prison inspirée par Alcatraz.

Et si chaque déploiement de contenu massif peut forcément être aussi synonyme de petits bugs gênants, les développeurs de chez Treyarch en ont rencontré un plutôt handicapant sur PC (et uniquement) qu’il leur fallait à tout prix résoudre au plus vite. Si vous n’avez pas de chance, en tentant de rentrer dans une partie du mode multijoueur de Black Ops Cold War, vous avez rencontré l’erreur zed 398 swift clover.

Cette dernière invalidait alors de ce fait votre accès à n’importe quelle game et vous empêchait tout simplement de pouvoir profiter du mode multijoueur compétitif du jeu. Il ne restait plus alors qu’à vous tourner du côté de Warzone pour recevoir votre dose de bonne pétarade entre amis. Conscient du problème, Treyarch a vite réagi sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les faits, puisque le problème est maintenant réglé, mais pas sans une concession de taille.

We are aware of the current “Zed 398 Swift Clover” error when attempting to play Season One content on PC, and our partners at @BeenoxTeam are actively investigating.

To keep lobbies healthy and full, crossplay has been temporarily disabled on PC while a fix is investigated.

— Treyarch Studios (@Treyarch) December 16, 2020