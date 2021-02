Call of Duty: Black Ops Cold War la saison 2 dévoile son contenu

C’est ce 25 février 2021 que Call of Duty: Black Ops Cold War, et son mode gratuit Warzone, lancent le début de cette saison 2, qui amène avec elle son lot de contenus gratuits pour tous les adeptes du titre. Au menu de ces réjouissances on pourra donc retrouver de nouvelles armes, l’ajout de maps en multi, un nouvelle expérience Zombies, et bien plus. On fait le point sur tout ce qui vous attend dans les jours à venir.

Pour ce qui est de l’histoire, on retrouvera Frank Woods, 12 ans après les évènements de Black Ops Cold War. Il tentera de mener une équipe au travers des jungles du Laos afin de retrouver Russell Adler, toujours sous la menace du gaz Nova 6.

Du coté des personnages on retrouvera 4 nouveaux opérateurs qui rejoindront le combat. La première semaine c’est Naga, le chef de guerre trafiquant de drogue, qui ouvrira le bal. Il sera ensuite suivi, sans précision sur les dates toutefois, par Samantha Maxis aperçue dans le mode Zombies, Terrel Wolf le sniper d’élite et Karla Rivas la chasseuse de cartels.

On passe ensuite aux armes dont 6 petites nouvelles viennent gonfler les rangs. Les premiers d’entre eux seront le FARA 83, un fusil d’assaut auto disponible au niveau 15 du Battle Pass pour tous, et le LC10, une SMG disponible au niveau 31. Suivront ensuite la Machete, l’E-tool (sorte de pelle multifonction), l’arbalète R1 Shadowhunter et enfin le sniper ZRG 20mm.

Du coté des zombies on retrouvera la nouvelle expérience Outbreak dont on vous laissera découvrir tous les détails ici.

Coté multijoueur cette saison 2 de Call of Duty Warzone accueille 4 nouvelles maps, et on commence avec la bien nommée Apocalypse, une map 6v6 disponible dès la première semaine qui nous emmènera au cœur de la jungle laotienne entre temples et bases de cartels. Viendront ensuite Golova, petit village russe laissant la part belle au combat rapproché. Mansion, 2v2 ou 3v3, prenant racine à Cuba et aperçue lors de la campagne. Et enfin Miami Strike, revue et corrigée, où deux équipes de 6 joueurs pourront s’affronter.

À ces 4 nouvelles cartes de Call of Duty viennent s’ajouter quelques nouveaux modes multi, avec le retour du mode GunGame dès la première semaine, puis ensuite le mode Stockpile (mix de Kill Confirmed et Hardpoint visant à collecter les dogtags) et enfin Hardpoint Multi-team qui verra s’affronter 10 équipes de 4 joueurs pour contrôler le Hardpoint sur les plus grandes maps du jeu.

On notera également l’apparition de deux nouveaux véhicules avec la Sedan, petite voiture aux accents de pays de l’Est pouvant accueillir toute votre escouade, et le Light Truck, sorte de Jeep à laquelle il ne manque que le nom. Un nouveau set de Challenge fait lui aussi son entrée et offrira 20 nouveaux Challenges Multi/Warzone ainsi que 20 autres Zombies Challenges.

Enfin on terminera sur cette section Multi/Cold War avec le détail des nouveaux niveaux de prestige pour cette saison. Ainsi vous pourrez retrouver diverses récompenses au fur et à mesure de votre progression, emblèmes, Blueprints, Prestige Keys, la liste est longue.

On passe maintenant au mode Warzone qui en plus d’accueillir lui aussi les nouvelles armes et nouveaux operateurs, se voit gratifié de deux nouveaux modes de jeu ainsi que de nouveaux points d’intérêt.

Rebirth Island Resurgence Extreme sera le premier de ces deux modes à nous parvenir. Le mode Resurgence se voit boosté jusqu’à 90 joueurs simultanément, auquel vient s’ajouter la possibilité de respawn, ce qui ne manquera pas d’élever le niveau d’intensité des combats sur Rebirth Island.

Ensuite c’est le mode Exfiltration qui viendra chambouler le battle royale. Ici plus question d’attendre que le cercle ne se referme, Verdasnk verra apparaitre une radio au cours de la partie. Le joueur ou l’escouade qui parviendra à sécuriser la radio pendant un temps donné gagnera automatiquement la partie. Cela vous parait simple ? Le studio a pensé à tout puisque dès que vous vous saisirez de cette radio les autres joueurs en seront aussitôt informés, à la manière d’un contrat Most Wanted. Les règles classiques du battle royale seront bien sûr appliquées si jamais aucune équipe ne parvenait à se saisir de l’opportunité.