Apex Legends – C’est confirmé, il arrive prochainement sur Switch

On se doutait bien qu’une annonce finirait par avoir lieu, c’est désormais officiel. Apres qu’une “fuite” de la chaîne YouTube japonaise du battle royale a relancé le sujet de sa version Switch, cette dernière laissant éventuellement entendre que sa sortie pourrait être prévue pour le 2 février (date de lancement de la nouvelle saison pour rappel), une date à enfin été donnée pour sonner le lancement d’Apex Legends sur la console nomade. Ceci dit, il faudra attendre encore un peu.

Alors, ça va, ce n’est pas bien loin non plus mais disons que, comme vous l’aviez sans doute déjà compris, ça ne se fait pas en parallèle du lancement de la 8ème saison. La date choisie pour les débuts d’Apex Legends sur la machine hybride, c’est le 9 mars. Le 9 mars ? Mais pourquoi tant de temps après la sortie de la dernière saison ? Les joueurs Switch ne démarrent-ils pas perdants ? À ça, on répondra “oui et non”…

Effectivement, en investissant dans la version nomade du jeu (qui ne peut quand même être jouée qu’en disposant d’une connexion Wi-Fi donc bon, “nomade”…), et pour peu que vous ayez l’intention de mettre vos sous dans le Battle Pass, vous débloquerez directement les 30 premiers niveaux de ce dernier et tous les objets y étant associés. Ainsi, vous gagnerez le temps que vous aurez perdu sans le fun des parties endiablées pour en arriver là… Ensuite, bon, ça reste un mal pour un bien pour tous ceux qui souhaiter acquérir le Battle Pass.

Ajoutons enfin que, pour ceux qui auraient aimé rendre honneur à la version Switch du jeu avec une édition physique (ou pour ceux qui ne vivent que pour empiler des boîtes…), il semblerait qu’une édition “Champion” soit de la partie dans certains pays (pour le moment, seuls l’Australie et le Japon l’ont confirmée). Cette édition packagée contiendra en plus du jeu tous les personnages sortis jusqu’ici (sauf Fuse), 3 skins, 3 skins légendaires et de la monnaie in-game. Cependant, pas de cartouche, tout sera sur une petite feuille à l’intérieur de la boîte… Évidemment…

Voilà, il ne reste donc plus qu’un petit mois avant de savoir si Panic Button a rendu hommage à Apex Legends et à la Switch avec ce portage et on a assez hâte de vous donner notre avis dès qu’il sera possible de le faire. En attendant, on rappelle que vous pouvez toujours essayer la saison en cours (au risque de se répéter : la 8ème) sur PC, machines PlayStation et Xbox modernes.