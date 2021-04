Apex Legends Mobile – La légende se glisse dans votre poche

Les mois s’enchainent et Apex Legends perd du poids. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une allusion à la fuite de ses joueurs, loin de là (notamment puisque le titre maintient ses plus de 100 000 joueurs), mais bien à sa transition vers des supports plus “légers”. Effectivement, en début de mois dernier (le 9 mars), le titre issu du partenariat entre Electronic Arts et Respawn Entertainment apparaissait sur l’eShop de la console hybride. À présent, le duo nous annonce sa prochaine étape : l’arrivée de Apex Legends Mobile.

Oui, c’est désormais officiel, les collaborateurs précédemment mentionnés ambitionnent d’offrir aux possesseurs d’appareils iOS et Android l’accès à leur titre. Ces derniers ont profité de l’occasion pour détailler leur offre en précisant que, même s’il s’agit d’une version développée spécifiquement pour ce format, le titre reste fidèle aux versions disponibles sur d’autres supports mais profite de contrôles optimisés pour le jeu sur supports mobiles (notamment sur écrans tactiles).

Pour le déroulement de la mise en service, le jeu sera lentement mis en service, une région du monde après l’autre, en commençant par les appareils Android en Asie du Sud-Est (et plus particulièrement en Indes et aux Philippines). Ensuite, à mesure que les bêta-tests se montrent concluant, Apex Legends Mobile continuera de s’étendre à d’autres parties du monde et aux utilisateurs d’appareils de la marque à la pomme. Si vous souhaitez prendre part aux essais, n’hésitez pas à suivre l’actualité du titre et à vous inscrire sur les listes quand elles seront ouvertes.

Un dernier point : si Apex Legends Mobile sera bel et bien la version mobile du jeu et qu’il sera également free-to-play, il n’en restera pas moins une autre version du jeu et il sera donc impossible aux joueurs mobile de bolosser (ou de se faire bolosser) par les utilisateurs d’autres supports. Les objets à débloquer, les skins et les Battle Pass seront donc également diffèrents de ceux des versions consoles et PC.

Voila, vous connaissez à présent le prix a payer pour jouer à Apex Legends sur mobile (il est gratuit mais avec des concessions). La version standard du jeu de Respawn Entertainment est disponible sur PC, Xbox One et Series, PlayStation 4 et 5 et Nintendo Switch.