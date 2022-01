Riot Games – L’ex-concepteur narratif de Halo Infinite rejoint l’équipe

La nouvelle année est l’occasion de repartir de zéro, de prendre un chemin différent. C’est ce qu’Aaron Linde a visiblement décidé de faire en communiquant le 31 décembre sur son compte Twitter son départ des équipes de 343 Industries où il officiait comme concepteur narratif pour Halo Infinite. Il a annoncé rejoindre le département de Recherche et Développement de Riot Games avec une courte vidéo partagée sur Twitter à la manière d’un « Dans le prochain épisode… » avec des séquences de Neon Genesis Evangelion. Aaron Linde a notamment travaillé sur Gears of Wars 3, Guild Wars 2, le DLC Shadowkeep de Destiny 2 ou encore La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor avant de rejoindre 343 Industries en 2019 pour travailler sur Halo Infinite.

Je quitte 343 Industries pour poursuivre une nouvelle opportunité en 2022. Ce fut une décision terriblement difficile. Halo Infinite restera l’une des réalisations dont je suis le plus fier de ma carrière et ce, pour le restant de mes jours. – Aaron Linde, ex-concepteur narratif Halo Infinite.

Hormis League of Legends, Riot Games élargi son catalogue avec le développement de nouveaux titres situé dans l’univers de Runeterra comme récemment la sortie de Ruined King et de Hextech Mayhem ou encore Conv/Rgence qui est encore en développement. L’arrivée de Aaron Linde chez l’éditeur pourrait être synonyme de nouveaux projets dont un, qui ne serait pas encore annoncé et qui serait déjà en cours de développement. En effet, il participera à la conception d’autres concepts qui seront à l’origine de prochains jeux autour de l’univers de Runeterra.

De plus, nous avons appris que le Game Director de Valorant, Joe Ziegler a quitté ses fonctions qu’il occupait depuis huit ans pour rejoindre une équipe chargée de développer un nouveau jeu. Nous pouvons donc très bien imaginer qu’Aaron Linde et Joe Ziegler se retrouvent tous les deux dans cette équipe pour travailler sur ce mystérieux projet.

De mon côté, je me lance dans une nouvelle aventure (*secrète… [clin d’œil]), en espérant arriver ne serait-ce qu’à la cheville de ce qu’a accompli VALORANT jusqu’ici. – Joe Ziegler, ex-directeur de Valorant

Ce nouveau projet serait peut-être l’occasion pour l’entreprise de faire à nouveau parler d’elle dans l’actualité du jeu vidéo autrement qu’à travers les poursuites pour discrimination et harcèlement sexuel au sein de l’éditeur. Il s’agit d’une plainte originellement déposée en 2018 par deux anciennes employées. Lundi 27 décembre, Riot Games a annoncé verser 100 millions de dollars pour mettre fin à ces poursuites dont 80 millions à des membres d’un recours collectif composé de centaines d’employés et les 20 millions restants seront dédiés aux frais juridiques des plaignants. Cet accord doit encore être approuvé par le tribunal qui ne rendra sa décision que dans quelques mois.

L’entreprise souhaite corriger le tir et de « construire un meilleur Riot ». Cette décision intervient également dans un contexte marqué par plusieurs affaires et scandales dans d’autres grands groupes comme Ubisoft et Activision-Blizzard qui nuisent fortement à l’image de l’industrie.