Project L – Le jeu de combat signé Riot Games se précise

Dans la série des licences increvables, on demande League of Legends ! Oui, sous ce giron, on pourrait en ranger des choses et nous le savons bien, des jeux inspirés d’animés, une grosse partie du catalogue de Nintendo ou de Square Enix, Tetris… Des licences légendaires dont le voyage se poursuit et qui ont pourtant accueilli bien d’autres prétendants ces dernières années. Elder’s Scrolls ? Pourquoi pas ! Skyrim a poursuivi le travail accompli par Oblivion. Fortnite ? Tout n’est pas joué mais son futur s’annonce glorieux. Non, en premier, celui qui nous vient à l’esprit c’est plutôt League of Legends, notamment puisqu’il a participé à l’essor du streaming mais aussi parce qu’il l’a fait sans s’arrêter d’évoluer.

Et que de formes il a pris ! Formes ? Lol (vous l’avez ?), aujourd’hui, c’est derrière un raz-de-marée de déclinaisons que l’univers du jeu de Riot peut être découvert. Film et série d’animation (Arcane, récemment ajouté au catalogue Netflix), jeux mobile (Teamfight Tactics, Legends of Runeterra), jeux de rôle ou de rythme… La liste s’allonge au fil des mois qui passent si bien que nous avions oublié que la série ambitionnait de se lancer également sur la scène du versus fighting. Qu’à cela ne tienne, Riot Games nous rappelle que le projet existe toujours et le présente derrière le nom de Project L.

Et ce chantier semble visiblement prendre forme. La dernière (et première) fois que nous en entendions parler, c’était en l’an de grâce 2019. À ce moment-là, le projet n’était alors guère plus qu’un embryon entre les doigts des équipes de recherche et développement du studio. À présent, il faut croire que la vision a eu lieu puisque c’est avec une vidéo commentée de près de plus de 6 minutes que Riot Games, par la présence des frères Cannon (un nom qui bombarde), nous dévoile la tournure que prennent les choses pour le jeu de baston.

Enfin, attention quand même, il est encore un peu tôt pour s’extasier. Si cette vidéo présente le projet de manière séduisante (notamment parce que Project L ressemble déjà à un jeu de baston complet dans l’état), en vrai, c’est en fait plus un teaser qu’autre chose. Si on écoute les commentaires des frangins, pour l’heure, les équipes travaillent encore sur la forme que prendra le « tag-team fighting game » dans sa version complète, les champions qui figureront au casting, les décors accueillant les combats et bien d’autres choses. Autant dire donc qu’il reste beaucoup à faire avant que le jeu n’apparaisse entre nos mains, une date qu’il ne faut pas attendre avant 2023.

Alors, qu’en pensez-vous ? Un jeu de baston dans l’univers de League of Legends vous tenterait-il ? Une partie de sa communauté toxique déménagera-t-elle sur les serveurs du jeu de baston ou doit-on s’attendre à ce qu’une nouvelle flopée de joueurs abjects apparaisse façon génération spontanée ? On ne sait pas. On ne sait pas non quelle console va accueillir le titre non plus mais Riot nous annonce déjà 2deux rendez-vous en 2022 pour parler de la suite des événements et pour partager ses progrès en termes de conception.