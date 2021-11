Conv/rgence: A League of Legends Story – Ekko clôt le spectacle

Cette fois-ci, rassurez vous, c’est bien la dernière. Dans toute cette avalanche de jeux dérivés à l’univers League of Legends (Hextech Mayhem, Ruined Kings, Song of Nunu) un petit dernier plus discret se fait connaitre : Conv/rgence: A League of Legends Story. Comme on dit, jamais deux sans trois ! Ekko rejoint donc ses compères des autres régions dans un titre en 2D qui se déroulera à Zaun, ville originaire de notre fractureur du temps préféré.

L’ambiance dans les bas-fonds de la ville cyberpunk de Zaun semble très prenante. Tous ces néons de couleur verte et violette nous donne bien envie d’explorer ses secrets. Mais contrairement à la série, on se retrouve bien plus tard avec Ekko. Ici, il a toutes ses compétences pour remonter dans le temps, et son chara-design est celui pour lequel on le connaît.

On l’attendait pas tellement, le jeu n’ayant pas reçu le même engouement qu’un Ruined Kings, il avait pourtant était teasé aux Games Awards 2019, il y a 2 ans ! C’est dire. Dans Conv/rgence, développé par Double Stallion, vous allez incarner Ekko et parcourir son histoire à Zaun complètement polluée par toutes les machines qui jonchent la cité souterraine. Vous allez devoir empêcher cette dernière de tomber dans le KO en remontant dans le temps.

Le studio étant connu pour son petit jeu indépendant Speed Brawler (un beat’em up en 2D sorti en 2018), avec Conv/rgence, on se retrouve avec la même patte graphique et le même gameplay, même si le jeu se détache quand même pas mal du beat’em up et se montre beaucoup plus éparse dans ses combats (se rapprochant pas mal du style d’ambiance de Dead Cells). Et comme ce dernier, un jeu où vous allez devoir empêcher des catastrophes à Zaun, où votre héros peut remonter dans le temps, on aurait pu penser à un rogue-like ? Ce n’est pas du tout le cas ici.

Conv/rgence: A League of Legends Story est juste un action-platformer en 2D dans lequel vous allez parcourir la ville à travers une campagne solo. Mais comme on joue Ekko, la particularité du gameplay c’est que si vous faites une erreur (un coup d’un ennemi mal placé, un saut mal géré …), vous pourrez remonter dans le temps pour effacer cette mauvaise prise de décision. De quoi rendre le jeu fluide mais du peu qu’on a vu, vous pourrez faire autant d’erreur que vous voulez, ce ne sera pas pénalisant.

C’est désormais la fin des annonces (oui oui, on vous l’assure) concernant les jeux dérivés de l’univers de LoL. On espère très sincèrement que cela rajoutera une plus-value en terme de lore. Parce que du peu qu’on a vu, les studios en charge des développements des différents jeux annoncés ne s’éloignent que très peu de ce qu’ils ont l’habitude faire, et en ne regardant que la surface, ils n’ont rajouté qu’un simple « skin de LoL » si on peut dire ça de cette manière. Hextech Mayhem est très sympathique de temps en temps, mais n’apporte rien du tout sur l’histoire de Ziggs ou de Heimerdinger.

Comme Song of Nunu, Conv/rgence: A League of Legends Story n’est pas prévu pour tout de suite, le jeu étant simplement daté pour 2022. Vous pouvez néanmoins vous inscrire sur le site officiel pour être tenu informé des différents ajouts au fur et à mesure et être au courant de la date de sortie officielle. En attendant, vous aurez sûrement l’occasion de recroiser Ekko dans la série Arcane ce week-end, qui est loin d’avoir dévoilé toutes ses surprises.