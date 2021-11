Hextech Mayhem – Quand Ziggs et Heimerdinger se la jouent musicos

On n’a pas fini de se manger du League of Legends, entre le festival RiotXArcane, la série Netflix qui, et on en reparlera plus tard, est pour l’instant un sans-faute qui fait l’unanimité tant chez les fans que chez les newbies de l’univers de Riot. Mais comme une énième couche de crème sur un gâteau n’est jamais de trop, Hextech Mayhem a été annoncé il y a quelques jours par Riot Forge, l’éditeur de Riot qui s’occupe des jeux tiers comme Ruined Kings. Un rouage qui devient de plus en plus grand et qui promet de nouveaux titres au fil des années à venir.

Ovni sorti de nulle part, et dont on a très peu entendu parler, Hextech Mayhem est jeu dans l’univers de League of Legends, vous l’aurez compris. Développé par Choice Provisions, les géniteurs de Bit Trip, le jeu se présente comme un runner en 2D, mais est en plus un jeu de rythme, rien que ça. Un choix surprenant, mais qui pourrait bien fonctionner d’après le peu d’images qu’on a du trailer.

Ziggs est clairement en tête de proue du projet Hextech Mayhem. Un personnage complètement débile, il faut le dire, et surtout cartoonesque, même de base dans le jeu original. Alors, pour faire un jeu de rythme basé à Piltover et Zaun (tiens comme Arcane) et sur les explosions, cela semble logique de prendre Ziggs comme personnage principal. Ce dernier étant accompagné de cet autre Yordle ingénieur qu’est Heimerdinger, voilà qui promet de faire des étincelles.

Bon, certes, c’est un petit jeu, on ne sait même pas si ce sera un mode histoire, un mode party game infini, rien du tout à ce niveau-là. Mais les références sont très clairement identifiables. La musique se rapproche énormément du style déjanté de Crash Bandicoot, et l’aspect technologique et cartoonesque nous a directement fait penser à Ratchet et Clank. Alors, on espère que Hextech Mahyem arrivera à se créer à lui seul sa propre identité, même si son ambition ne va peut-être pas jusque-là.

Hextech Mayhem sera disponible sur l’Epic Games Store et Nintendo Switch le 16 novembre prochain. Pour un prix s’élevant à 8,99 €, il ne faudra sûrement pas s’attendre à plus qu’un petit jeu drôle qui comblera vos soirées. Mais qui sait, avec Riot, on n’est que trop habitué aux bonnes surprises !