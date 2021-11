Arcane – La série Netflix tant attendue débarque enfin

Ça y est. Ce n’est plus une chimère lointaine, la série Arcane arrive sur Netflix après des mois et des mois d’attente sans réelle date de sortie. Comme beaucoup d’autres projets annoncés en 2019 pour les 10 ans de League of Legends (Ruined Kings ou Project L), Arcane faisait partie de ce panel transmédia censé détailler tout le lore du jeu phare de Riot Games. La série est plus qu’attendue, que vous soyez fan de League of Legends ou non, Riot Games ayant misé pas mal sur la communication pour sa nouvelle série. Et en plus, maintenant on sait tout !

Y’a un planning ?

Oui, contrairement à beaucoup de séries Netflix, il y a un planning de sortie des épisodes, car tout ne sortira pas d’un coup. Vous pourrez ainsi prendre le temps de tout regarder avant la sortie des prochains épisodes sans vous faire spoiler par les bingewatchers du dimanche. La série ne comptant que 9 épisodes d’environ 40 minutes, va sortir par salve de trois :

Épisodes 1 à 3 le dimanche 07 novembre à 3h du matin (heure française)

Épisodes 4 à 6 le samedi 13 novembre à 9h du matin

Épisodes 7 à 9 le samedi 20 novembre à 9h du matin

Voilà, votre planning de visionnage est désormais en place. De plus, pour fêter la finale des Worlds 2021, le premier épisode sera diffusé également sur Twitch gratuitement, de quoi nous donner envie de suivre la finale, ce samedi 6 novembre à 13h, pour profiter de la cérémonie d’ouverture, et de profiter du premier épisode.

Nous ferons sûrement un feedback suite à la diffusion de la série. Parce que beaucoup de points sont encore à éclaircir à son sujet. Jinx et Vi, en tête d’affiche, sont au centre de l’intrigue (surtout leur enfance et le basculement de Jinx vers la démence) et malgré le fait qu’on attend tout de même que la série ne se focalise pas que sur ce duo de personnages, c’est ce qui est entrain de se profiler. On espère qu’elle mettra aussi bien en avant cette histoire de drogue transformant les humains en monstre à Piltover et Zaun.

Est-ce qui l’histoire va aller au-delà de nos attentes ? En étoffant réellement le lore pour les néophytes ? Les fans attendent beaucoup d’Arcane, qui pourrait devenir un tremplin pour d’autres projets futures comme le MMO (lui qui reste une chimère). Toutes nos questions trouveront un début de réponse le 7 novembre (ou le 6 pour ceux qui vont suivre la finale).