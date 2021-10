Squid Game – Retour sur le succès retentissant de la série Netflix

Depuis deux semaines, il est devenu impossible de passer à côté de Squid Game sur les réseaux sociaux. La série originale coréenne de Netflix continue de battre tous les records et s’impose en première position dans plus de 90 pays, faisant d’elle l’une des séries les plus visionnées de la plateforme aux côtés de Lupin ou The Witcher. Directement inspirée de films tels que Battle Royale ou Hunger Games, la série a surpris bon nombre de spectateurs et même la plateforme de streaming par son succès aussi retentissant qu’inattendu.

Squid Game relate l’histoire de Seong Gi-hu et des 456 participants d’un jeu de survie. Ayant tous des difficultés financières, ils s’affronteront lors de différentes épreuves aux allures enfantines pour espérer empocher la modique somme de 45,6 milliards de wons (soit un peu plus de 32 millions d’euros). Que ce soit par sa narration, ses rebondissements ou encore son jeu d’acteur, la série aura réussi à se démarquer pour nous proposer une expérience inédite.

Avec ses épreuves aux enjeux mortels, la série surprend et nous choque même à certains passages. De plus, les décors réalisés avec soin et inspirés d’œuvres existantes, comme « Relativité » de l’artiste néerlandais M. C. Escher pour les escaliers, nous offrent une expérience hors du commun que nous prenons plaisir à suivre et découvrir au fil des épisodes.

C’est pourquoi la série continue encore de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, avec des centaines de milliers de tweets par jour. Le compte Instagram de la mannequin HoYeon Jung, interprète de Kang Sae-byeok dans la série, a même battu le record de la croissance la plus rapide sur le réseau. Ainsi, ne vous étonnez pas de voir des centaines de soldats en rose, comme ceux de la série, dans les rues et sur les réseaux sociaux pour Halloween.

La série connaît un tel succès qu’une salle de jeux éphémère a ouvert ses portes le week-end dernier à Paris, proposant aux clients de revivre les fameuses épreuves. L’engouement fut tel que des centaines de personnes ont fait la queue pendant des heures, entraînant même quelques accrochages et la fermeture de la salle ce dimanche 3 octobre. Il faut tout de même avouer que l’obsession pour la série, aussi excellente soit-elle, tourne parfois à l’écœurement comme beaucoup d’autres shows à succès.

Les vidéos YouTube sur « les détails que vous avez loupés dans Squid Game » prolifèrent, et il n’est pas rare de voir certains créateurs de contenus traduire simplement les vidéos étrangères pour profiter de la popularité de la série. Devant le nombre grandissant de spectateurs en Corée, le fournisseur d’accès internet SK Broadband a même déposé une plainte contre Netflix afin que la plateforme participe aux coûts de maintenance du réseau, dû au surcroît de consommation de données allant jusqu’à 1 200 gigabits par seconde.

Si comme nous, vous avez adoré la série et que vous êtes impatient de découvrir une deuxième saison, il faudra attendre encore un peu. Avec un tel succès, il y a fort à parier que Netflix souhaite exploiter davantage le filon. Néanmoins, le créateur et réalisateur Hwang Dong-hyeok a annoncé qu’il n’avait pas encore écrit la suite de Squid Game et qu’il aurait besoin d’aide de réalisateurs et scénaristes expérimentés pour un tel projet.