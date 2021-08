Dishonored – Corvo et Emily prêts à rejoindre les rangs Netflix ?

Plus le temps passe et plus le célèbre N rouge et son “toudoum” s’associe à certaines licences vidéoludiques. Le petit bijou des studios lyonnais Arkane ne semble pas échapper à cette mode netflixienne puisque Dishonored aura droit à sa propre série. Oui vous avez bien lu, les aventures du protecteur royal seront revisités à travers le prisme cinématographique. Une tâche qui peut s’avérer ardue car si vous vous souvenez bien de vos déambulations dans Dunwall, Corvo Attano ne s’adresse à aucun protagoniste du jeu, l’acteur choisi aura donc fort à faire pour insuffler de la vie à un personnage muet.

Vous l’aurez constaté comme nous, Dishonored n’est pas le premier jeu à être adapté au format série. Comme le dit l’adage, il y à boire et à manger dans toutes ces propositions, d’un coté nous avons une mise en scène pour le moins intéressante avec par exemple The Witcher et Henry Cavill dans le rôle du célèbre Loup-Blanc, et de l’autre coté du ring nous avons eu droit très récemment à l’animé Resident Evil: Infinite Darkness qui nous a proposé une histoire bien inégale et décevante.

Malgré tout, la nouvelle concernant Dishonored se veut excellente pour les fans de la licence que nous sommes, même si nous ne pouvons nous empêcher d’avoir quelques craintes sur cette adaptation. Si The Witcher disposait d’un matériau bien fourni (rappelons que les jeux sont issus de livres), il n’en est pas de même pour le jeu d’Arkane.

En attendant une fenêtre de sortie pour la série, nous ne pouvons que vous rafraichir la mémoire sur la dernière création d’Arkane Studios. Deathloop a passé le stade gold du développement, et il sera bel et bien disponible à la date du 14 septembre 2021. Le jeu peut déjà être précommandé et si vous disposez du PS plus, une petite ristourne vous sera même accordée !