The Last of Us – Début de tournage pour la série d’HBO

Confirmée à la fin de l’année 2020, la série The Last of Us vient de passer un nouveau cap dans sa réalisation. En effet, après plusieurs mois à chercher les acteurs “parfaits”, Craig Mazin et Neil Druckmann ont commencé le début du tournage de leur série. Afin de marquer le coup et d’en faire profiter le public, plusieurs membres ont décidé de se prêter au jeu des photos qui nous permetent de voir plusieurs rôles-clés.

Ainsi, bien que l’image ne soit pas riche en information, on peut découvrir l’ensemble des acteurs qui composent la famille Miller ; on a Pedro Pascal, Gabriel Luna à savoir respectivement Joël et Tommy. La dernière venue du casting, Nico Parker qui incarnera la fille de Joël, est aussi présente sur la photo, confirmant une fois pour toute sa présence au casting malgré les critiques. Nul doute que les réalisateurs ont dû vouloir commencer la série en tournant la période pré-pandémie de l’histoire de The Last of Us.

Pour rappel, la série HBO proposera au public de redécouvrir l’ensemble de l’histoire du premier opus et devrait être diffusée au cours de l’année 2022. Reste à savoir si la série réussira à trouver son public. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, de nombreux fans de la licence se montrent très critiques voire hostiles envers le choix des acteurs engagés pour jouer plusieurs rôles. Outre les acteurs jouant Joël et Ellie, c’est maintenant au tour de Nico Parker d’être sous le feu des critiques.

La cause de ces critiques ? La différence physique entre les acteurs et les personnages originaux qui ne sont pas assez ressemblants aux yeux des joueurs. Un problème que d’autres série adaptées de jeu vidéo ont déjà vécu auparavant, notamment la série The Witcher avec Anna Shaffer qui incarne Triss Merigold. Dans tous les cas, seul le temps nous dira si cette série arrivera à s’élever au niveau du jeu ou non.