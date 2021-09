The Witcher sur Netflix – Bandes annonces, date de sortie, tout y est !

Dans la soirée de samedi s’est déroulée une conférence Netflix (#TUDUM) concernant toutes les nouvelles sorties et productions du géant du streaming américain. Evidemment, notre bon vieux Geralt de Riv n’est pas passé à la trappe. Henry Cavill nous a offert pas moins de trois nouvelles bandes-annonces des prochaines aventures du sorcelleur. La série The Witcher saison 2 a désormais une date de sortie. On a pu enfin entrevoir des personnages iconiques, comme Nivellen, lors de la première bande annonce, ou encore Vesemir, qui n’est plus à présenter pour les amateurs de la saga.

The Witcher est sans doute une des séries les plus appréciées et les plus attendues en cette fin d’année 2021, et Netflix ne le sait que trop bien. En plus d’avoir fini leur évènement “mondial” sur The Witcher pour marquer les esprits, le diffuseur a publié deux autres petites vidéos présentant Ciri et Nivellen, ce dernier paraît beaucoup moins subtil que dans le roman. On a pu aussi voir aussi les coulisses, et comment cette saison a été pensée et réalisée. Un petit plus qui fait plaisir aux fans.

Lors de la dernière bande-annonce de la conférence, qui est cette fois-ci l’officielle de la saison 2, Ciri a enfin rejoint Kaer Morhen avec Geralt pour commencer son entraînement, et Yennefer a l’air plus en détresse que jamais. Celle-ci nous offre un mix entre des images de la saison 1 et de la saison 2, le mystère sur la suite des aventures du sorcelleur reste donc entier.

Entre The Witcher : Le cauchemar du loup (le film d’animation), la nouvelle série annoncée Blood Origin (préquelle à l’univers), ainsi que la saison 3 officiellement annoncée par Lauren Schmidt, ça commence à faire pas mal. Netflix a compris que l’univers du Witcher est un bon filon, et l’on espère tout de même que tout cela ne va pas en faire trop. Néanmoins, on attend la suite des aventures de notr cher Geralt le 17 décembre 2021 !