Netflix se prépare à ajouter des jeux à son catalogue

Malgré les difficultés que rencontre Stadia, et le chemin inverse de Valve (le roi du démat’ qui ne désespère pas de s’imposer dans le marché du matériel), la dématérialisation du jeu vidéo se poursuit doucement mais surement, portée par le recul d’année en année des ventes de supports physiques, et un impressionnant Game Pass quasi intégralement jouable dans le cloud.

Dans ce contexte, Netflix, l’un des principaux acteurs de la révolution numérique dans le divertissement, ne pouvait rester les bras croisés. On savait le géant du streaming intéressés par le monde du jeu vidéo depuis longtemps, adaptant en séries des franchises telles que Castlevania ou The Witcher, et même proposant des œuvres interactives faisant le pont entre fiction télé et jeux vidéo (les épisodes interactifs de Black Mirror ou Capitaine Superslip, et même le Minecraft de Telltale, vendu un temps comme un « vrai » jeu), quand il ne faisait pas adapter ses propres productions (Stranger Things…).

Il semble que la société soit prête à sauter complètement le pas, et proposer du pur jeu vidéo au sein de son catalogue. Netflix s’est en effet offert les services de Mike Verdu, vétéran de l’industrie passé par Atari, EA, ou Facebook Gaming, créateur de franchises comme Gateway et ayant été à la tête de gros projets comme certains Command & Conquer ou Medal of Honor.

Avec Verdu à sa tête, Netflix Gaming n’est pas sans ambition et veut proposer du contenu dès l’an prochain. Des jeux qui seraient accessibles via l’app habituelle, comme un « genre » (imaginez : Thriller, Romance, Documentaire, Gaming…), et cerise sur le gâteau, sans changement du tarif de l’abonnement.

Malgré l’apparente volonté de Netflix d’intégrer du contenu gaming à son catalogue habituel, reste à voir de quelle manière nous pourrons en profiter. Il y a fort à parier que les app utilisées depuis les box TV des opérateurs internet ne soient pas compatibles, par exemple. Reste aussi à voir si le contenu sera suffisamment varié pour présenter un réel intérêt, comme a su le faire Apple avec Arcade, ou si on retrouvera les même vieux classiques et autres match-3 déjà proposés en streaming par les providers internet…