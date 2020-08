High Score, la série qui retrace l’histoire du jeu vidéo sur Netflix

Les liens entre Netflix et le jeu vidéo sont de plus en plus étroits. Outre les adaptations à succès de jeux que sont The Witcher ou Castlevania, Netflix a aussi littéralement transformé des jeux en produits télé (le Minecraft de Telltale est diffusé sur le service de streaming à la manière d’une série interactive), ou ses propres séries en produits vidéoludiques (l’épisode interactif de Black Mirror ou celui, interactif également, de l’excellente série jeunesse Capitaine Superslip…).

L’arrivée sur la chaîne de la série documentaire High Score est donc une bonne nouvelle à défaut d’être une bonne surprise ! Mini-série en six épisodes, le docu s’attachera à raconter l’histoire du média, “de Pac-Man à DOOM”, selon les termes du service de streaming. Netflix décrit son documentaire ainsi :

« C’est l’histoire des cerveaux derrière les pixels et comment leurs innovations inégalées ont bâti une industrie d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, presque par accident »

Des premières consoles à la guerre SEGA vs. Nintendo, la série devrait retracer une petite vingtaine d’années d’histoire et nous faire revivre les sorties et le succès de jeux cultes comme Space invaders, Street Fighter II ou Mortal Kombat, mais aussi des échecs retentissants tout aussi célèbres, tel que celui du fameux E.T. enterré dans le désert du Nevada…

On connait la capacité de Netflix à produire des séries documentaires aussi prenante que les séries de fictions auxquelles nous sommes plus habitués (Making a Murderer, Tiger King…). Encore une fois, les moyens semblent avoir été mis pour faire de ce High Score un hit, avec à la narration Charles Martinet, doubleur de Mario depuis plus de 25 ans, et à la musique, le duo synthwave australien Power Glove, qu’on avait tous adoré sur le soundtrack de Far Cry 3: Blood Dragon.

High Score : L’Âge d’Or du Gaming sera disponible en intégralité sur Netflix dès le 19 août prochain.