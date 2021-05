Netflix veut s’immiscer dans l’industrie du jeu vidéo

Selon plusieurs sources concordantes anglo-saxonnes relayant un article de The Information publié vendredi dernier, le pionnier du SVOD Netflix s’apprête à se lancer plus frontalement dans le jeu vidéo.

Si en effet, par le passé, quelques tentatives éparses (et peu réussies à notre sens) ont été effectuées concernant l’interactivité et son apprivoisement, via des propositions telles que Black Mirror Bandersnatch, l’entreprise californienne souhaiterait maintenant passer la seconde.

Netflix aurait donc commencé à pourparler avec différentes personnalités de l’industrie afin de se constituer une équipe dirigeante pour cette potentielle nouvelle branche gaming. Voici en outre ce que l’un de ses cadres a déclaré à nos confrères de Gamespot (traduction libre) :

Nos membres apprécient la variété et la qualité de notre contenu. C’est pourquoi nous avons continuellement élargi notre offre – des séries aux documentaires, en passant par les films, les originaux en langue locale et la télé-réalité. […] Les membres aiment aussi s’engager plus directement dans les histoires qu’ils aiment, grâce à des émissions interactives comme Bandersnatch et You v. Wild, ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et To All The Boys. Nous sommes donc enthousiastes à l’idée d’en faire plus avec le divertissement interactif.

Après l’entrée en lice d’Amazon, l’échec cuisant de Google avec Stadia (puis l’annonce récente de la fermeture de son studio interne…), et la discrète mais relative réussite de l’Apple Arcade (modèle sur lequel Netflix va se baser, mais sans la publicité), rien d’étonnant à ce qu’un autre géant de l’audiovisuel s’engouffre dans la brèche, prêt à s’arroger une part du gâteau interactif dans un domaine toujours plus concurrentiel.

Il n’y a qu’à voir les dires d’Epic et sa volonté de créer un “metaverse” (on peut par exemple regarder des trailers et des films dans Fortnite) pour se rendre compte de l’extrême porosité des frontières entre jeu vidéo et cinéma/séries qui s’accroît davantage.

Depuis maintenant plusieurs années, Netflix drague le monde du jeu vidéo, en produisant des séries (The Witcher) ou des documentaires (High Score) originaux, en en distribuant d’autres (la prochaine saga animée Resident Evil: Infinite Darkness), ou bien encore en participant à la création du jeu vidéo Stranger Things, l’une de ses séries phares.

Mais en voulant marcher sur les plates-bandes des GAFAM et manger à tous les râteliers, la firme de Reed Hastings devra s’assurer de la pertinence, de la solidité et de la pérennité de son business model si elle veut se défaire de son image aujourd’hui légèrement écornée par la pauvreté globale et l’homogénéité de sa production, ainsi que l’apparition d’autres acteurs du streaming qui ont grappillé des parts de marché.

C’est du moins tout ce qu’on leur souhaite de réussir, via le jeu vidéo, à nous prendre, comme dirait l’autre, du temps de cerveau disponible pour de belles expériences.