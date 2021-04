Resident Evil Infinite Darkness s’offre une fenêtre de sortie sur Netflix !

Il y a toujours eu deux idées d’adaptation filmique de la saga Resident Evil. D’un côté les films live-action dirigés en grande partie par Paul WS Anderson et de l’autre des longs-métrages d’animation direct-to-DVD pourtant à notre sens bien meilleur et s’inscrivant eux dans la série de jeux vidéo. Resident Evil Infinite Darkness fait donc partie intégrante de cette seconde mouvance, bien qu’il s’agisse ici d’une série d’animation destinée à sortir sur Netflix.

C’est donc lors du dernier Resident Evil Showcase que Hiroyuki Kobayashi, en charge de la gestion du cross media chez Capcom, que nous avons pu découvrir un nouveau trailer se concentrant sur les personnages de Léon et Claire, mais aussi en apprendre un peu plus sur son scénario et sa temporalité vis-à-vis de la saga de jeux vidéo.

Resident Evil Infinite Darkness se déroule donc près de 2 ans après les événements du quatrième épisode vidéoludique de la licence de Capcom, soit en 2006. On y suit le périple de nos deux héros, alors qu’une invasion de zombies et autres créatures a lieu dans la Maison Blanche. Notons que le Président américain n’est autre que le père de Ashley, le boulet que l’on se trainait dans Resident Evil 4.

Sans en dire plus, Kobayashi-san tease tout de même la présence de quelques autres figures connues de la franchise. De notre côté on se dit qu’une petite apparition de Ada Wong est presque obligatoire tant Léon et elle sont liés, mais bon comme on nous le propose on va attendre de nouvelles informations avant de nous faire trop de films pour finalement prendre le risque d’être déçus.

Concernant la date de sortie, tout ce à quoi on a eu le droit est un vague juillet 2021, mais très franchement c’est déjà pas mal et on s’en contentera. Enfin, concernant le reboot cinématographique, on a appris que le tournage était totalement terminé et que l’équipe de production travaille actuellement sur les effets spéciaux.