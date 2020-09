Resident Evil: Infinite Darkness se montre via un trailer

Les amateurs de survival-horror et plus particulièrement de la licence Resident Evil peuvent se réjouir, en effet Netflix Portugal a mis en ligne probablement par erreur le trailer, aujourd’hui officialisé par Capcom, de la nouvelle série d’animation Resident Evil: Infinite Darkness.

Cet anime met en scène Claire Redfield, personnage principal du jeu Resident Evil: Code Veronica et Leon S. Kennedy connu comme protagoniste des jeux Resident Evil 2, 4 et 6.

Capcom est loin d’en avoir terminé avec sa licence à succès, en effet ce trailer coïncide avec la présentation au Tokyo Game Show du nouveau Resident Evil 8: Village actuellement en cours de développement et qui sortira en 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Vous trouverez plus d’informations concernant ce nouveau jeu ici.

Netflix poursuit, après sa version de The Witcher, ses adaptations d’œuvres vidéo ludiques en films d’animations. Mais contrairement à Castlevania par exemple, réalisé en animation 2D classique, cette adaptation de Resident Evil aura recours à des images en 3D, correspondant plus au matériau d’origine. Pour le moment nous n’en savons encore que très peu, cette nouvelle série est produite par TMS Entertainment et réalisé par le studio d’animation Quebico, qui a déjà travaillé sur Resident Evil: Vendetta sorti 2017.

Resident Evil: Infinite Darkness arrivera sur Netflix en 2021. On attend aussi une série live action, filmée en prises de vues réelles, autour du personnage d’Albert Wesker. Huit épisodes réalisés par l’un des réalisateurs de The Walking Dead sont prévus. La série arrivera à une date encore inconnue…